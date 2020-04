Le mariage tri-marié complet de Joe Exotic sur YouTube

Vous n’en avez pas assez de Joe Exotic? N’ayez pas la patience d’attendre le nouvel épisode taquiné de “Tiger King” soi-disant frapper Netflix cette semaine, ou la prochaine série d’identification explorant le mystère du mari disparu de Carole Baskin? Eh bien, vous aimeriez peut-être monter en selle et faire un tour à travers le mariage tripartite de Joe 2014 avec John Finlay et Travis Maldonado.

Ce n’est que l’un des rebondissements les plus bizarres – et les rendez-vous galants – des docuseries à succès. Non seulement c’était un mariage polygame, mais ni John ni Travis n’étaient apparemment gays. Néanmoins, ils ont tous deux accepté d’épouser le propriétaire d’animaux exotiques et le gardien de zoo d’Oklahoma. L’attrait des tigres et des drogues?

Les docuseries fascinantes qui ont balayé la nation au cours de cette étrange période d’auto-isolement au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus ont donné un aperçu de cette journée magique, qui a vu les trois hommes en chemises roses, pantalons noirs et ceintures électriques assortis, mais maintenant l’ensemble 23 -une expérience magique et surréaliste de minute est disponible en ligne.

Comme les mariages multipartenaires ne sont pas nécessairement légaux dans les livres, les gars se sont contentés d’une cérémonie civile, mais ils ont quand même tout mis en œuvre avec une cérémonie totalement dans le caractère et même une somptueuse – nous allons aller de l’avant et l’appeler somptueuse – – célébration de réception par la suite. Si elle a un tigre et un singe vêtu de tutu, c’est somptueux!

Disponible via JoeExoticTV, le film est réglé sur une partition étonnante de la musique originale de Joe Exotic, donc vous savez que c’est autant un plaisir auditif que visuel.

Bien que la cérémonie ait certainement été mémorable, l’amour n’était pas censé durer. Finlay a quitté le zoo et la relation quelques années plus tard, tandis que Maldonado s’est suicidé fin 2017.

Exotic s’est remarié depuis et reste lié à Dillon Passage alors qu’il purge une peine de 22 ans pour avoir tenté de faire assassiner Carole Baskin, sa grande rivale.

Et si vous avez aimé cette vidéo, il y en a une tonne de plus sur le JoeExoticTV Page YouTube, y compris ses publicités bizarres de candidat au poste de gouverneur qui l’ont fait remarquer par John Oliver, des images d’Exotic dans le ring de lutte, des publicités mettant en vedette Exotic et, bien sûr, de nombreux animaux sauvages. C’est joli … enfin, sauvage est aussi bon que n’importe quel mot!

