Le marketing à sens unique de la saison 2 vous a révélé le grand rebondissement

Netflix’s You est un exemple de la façon dont une émission peut trouver un second souffle après avoir quitté un réseau et pénétré dans l’univers du streaming. Après avoir été diffusée sur Lifetime pour sa première saison, sa production a déménagé sur Netflix pour une sortie en décembre pour la saison 2. Grâce au buzz qu’elle a reçu et à la montée des fous avec son personnage principal, Joe Goldberg, c’est maintenant un grand succès et pour un long terme.

La mise en place de cette dernière est la dernière saison de twist 2 proposée à la fin, quelque chose que les fans notent a été essentiellement révélé dans l’affiche marketing. Ce n’est pas qu’une telle révélation raconte tout sur ce qui s’est passé, mais cela vaut la peine de noter comment la plupart des promotions marketing semblent révéler des spoilers majeurs.

Explorons les derniers rebondissements de You et s’ils ont vraiment fait cela pour accroître l’anticipation.

Spoilers: le nouveau twist «You» est un vrai doozy

«Vous», la star de Penn Badgley | Jim Spellman / .

L’histoire de Joe Goldberg (Penn Badgley) devenant un tueur en série obsessionnel est déjà l’une des histoires les plus sombres de l’univers du streaming. Appelez cela l’effet Joker, où le public a maintenant une fascination morbide pour ce qui rend les gens criminellement aliénés.

Dans le cas de Joe dans «You», il est si soigneusement calculé, c’est devenu un exercice vraiment effrayant de fouiller les dérangés mentaux. Appelez-le Arthur Fleck de la télévision sans utiliser de maquillage de clown.

Joe ressemble plus à un type de Ted Bundy qui peut initialement attirer des femmes, même si un switcheroo intéressant s’est produit à la fin de la saison 2. Si on a vu l’affiche marketing de la saison dernière, cela montrait Joe au milieu de deux femmes avec un message de “Meet Your Match”. Effectivement, Joe l’a fait dans un Love Quinn (joué par Victoria Pedretti) qui est à peu près aussi obsessionnel que le personnage principal, même si elle n’est pas le match auquel les fans s’attendaient.

N’oubliez pas d’ajouter le retour inattendu de l’ancienne petite amie de Joe, Candace Stone (Ambyr Childers), qui veut venger son ancien petit ami. Les fans croyaient qu’elle était le match auquel les documents marketing faisaient allusion, mais dans une torsion, c’était toujours l’amour.

La torsion d’un tueur en série obsessionnel rencontrant son match n’a jamais été faite

Des nouvelles fantastiques. J’adore ce spectacle – @YouNetflix faites-moi savoir si vous avez besoin que je joue un extra pour être tué parce que je livre trop amoureusement une pizza à Love Quinn et que Joe ne l’a pas. https://t.co/gaLNrKSRJS

– Joe Gatto (@Joe_Gatto) 14 janvier 2020

Rendons hommage à l’équipe d’écriture «Vous» pour avoir fait monter la barre sur le genre généralement inventif de se plonger dans les tueurs en série. Les écrivains décidant de faire goûter à Joe sa propre médecine dans une double obsession entre Love et Joe étaient un peu brillants. Cela comprend en partie le chaos de Joe qui déménage à Los Angeles.

La façon dont cela affecte Joe psychologiquement mérite d’être explorée davantage, car Love Quinn commence probablement à montrer des tendances psychotiques lorsque le premier commence à reculer. Comme vu à la fin de la saison 2, Joe développe déjà une nouvelle obsession avec une autre femme, ce qui pourrait conduire Love à faire de sa vie un enfer.

Avoir ce nouveau type de dynamique est assez intéressant, mais voir Candace s’en prendre à Joe est d’autant plus fascinant. Alors qu’il était mort, Candace est devenue une figure ténébreuse qui a tenté de donner à Joe le karma de récupération qu’il mérite, pour ensuite être tué par Love Quinn.

Tout cela semble s’ajouter à une affiche de la saison 3 montrant inévitablement trois femmes plutôt que deux. Une telle tactique de marketing est probablement plus que délibérée, car le voyage ici est plus important que les configurations de base de l’intrigue.

La saison 3 de «You» peut impliquer un triangle compliqué

Si la saison 2 de “You” devenait Love et Candace s’entrelaçant dans la vie de Joe, la dernière obsession de l’ancien sera probablement ajoutée au mix l’année prochaine. Oui, il y aura certainement une saison 3, avec des calculs non confirmés qui arriveront en avril 2021.

Il y a aussi le potentiel de cela pendant des années avec des complications toujours plus intriquées qui se produisent pour Joe. D’une manière ou d’une autre, il continue d’exister, même si la plupart des gens de son acabit ne continueraient peut-être pas aussi longtemps.

Néanmoins, le spectacle pourrait creuser encore plus profondément dans l’esprit mentalement dérangé, s’il ne montre finalement pas autant de vulnérabilités que Joaquin Phoenix l’a fait dans Joker. Non pas que nous n’ayons pas besoin de plus d’explorations de la maladie mentale dans les films / émissions, tant que de vrais experts sont consultés.