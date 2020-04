Le médecin de Louisville, John Rademaker, accusé d’avoir étranglé un adolescent après une ligne de distanciation sociale sur caméra

Un médecin du Kentucky a été inculpé d’avoir étranglé une adolescente après l’explosion d’un argument de distanciation sociale.

John Rademaker, 57 ans, a été accusé mardi d’étranglement au premier degré et de trois chefs d’accusation de harcèlement avec contact physique après qu’une altercation sauvage avec un groupe d’adolescents a été capturée sur vidéo.

L’incident s’est produit le 3 avril à l’amphithéâtre North Commons de Louisville, lorsque Rademaker et une femme ont approché les amis, qui ignoraient les coronavirus rester à la maison et se seraient rassemblés pour regarder le coucher du soleil.

Le clip de 26 secondes, largement diffusé sur les réseaux sociaux, montre Rademaker confrontant les filles, tandis que son compagnon les filme sur son téléphone portable.

Une fille qui tournait également – et dont la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux – semble essayer de dissiper l’impasse, en disant à Rademaker “Nous partons … s’il vous plaît, ne nous disputons pas”, tandis que ses amis rient l’arrière-plan.

Rademaker pointe alors du doigt l’une des filles et dit “Ce connard ici.” La caméra tourne autour pour trouver son compagnon se disputant avec l’une des filles gisant sur le sol. La fille semble lui avoir pris le téléphone de la femme, car elle en cache un derrière le dos, tandis qu’un autre adolescent peut être entendu en disant à la femme “Je vais prendre votre téléphone … Je vais prendre votre téléphone.”

Un homme étrangle une adolescente pour n’avoir pas réussi à se distancier – Est-ce Norton Commons? de r / Louisville

Rademaker s’avance vers eux, semblant repousser violemment deux des adolescents. “Quel est ton problème? Tu ne me touches pas! Ne me touche pas!” crie l’un d’eux.

Mais il semble ensuite pousser l’ami en essayant de récupérer le téléphone avant de tomber soudainement sur la fille gisant sur le sol, puis de sembler l’étouffer en criant “Vous avez commencé ça!”

Les filles hurlent en essayant de le retirer, en criant “Lâchez-vous! Sors sérieusement d’elle!”

Le département de police du métro de Louisville a confirmé l’arrestation sur Facebook, “en référence à une enquête découlant d’une vidéo virale à Norton Commons, vendredi. M. Rademaker fait face à un total de quatre accusations, notamment: étranglement au 1er degré et harcèlement avec contact physique”.

“De toute évidence, nous ne conseillons pas aux individus préoccupés par la distanciation sociale de prendre les choses en main et de confronter les gens à ce sujet, en particulier de quelque manière physique”, a déclaré un porte-parole de la police La bête quotidienne. “Nous demandons aux personnes préoccupées par les grands rassemblements d’appeler le 311 ou le 911 pour faire part de leurs préoccupations.”

L’adolescente aurait souffert de marques rouges au cou, mais n’a pas dû être hospitalisée.

Son employeur Southern Indiana Anesthesia Consultants a confirmé qu’il avait été mis en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie.

La compagne de Rademaker n’a pas été nommée, inculpée ou arrêtée.

L’étranglement non mortel n’a été commis que dans un délit de classe C au Kentucky il y a un an et est désormais passible d’une peine de cinq à dix ans de prison.

Pour être reconnu coupable, un procureur doit prouver qu’un accusé a délibérément entravé les voies respiratoires des victimes.

