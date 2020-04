Le médecin pandémique de Netflix, Jacob Glanville, pourrait avoir trouvé un remède contre le coronavirus

Un médecin de San Francisco qui a joué dans “Pandemic” de Netflix pense que son équipe a peut-être trouvé un remède pour coronavirus.

Le Dr Jacob Glanville a bricolé des anticorps utilisés avec succès pour combattre le SRAS “cousin” de COVID-19 – et il pense qu’ils ont trouvé une réponse au nouveau virus.

“Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons terminé l’ingénierie et que nous avons des anticorps très puissants qui peuvent être efficaces contre le virus”, a-t-il déclaré. CBS8.

“Nous avons pris une série de cinq anticorps d’environ 2002 qui ont pu neutraliser le SRAS”, a-t-il déclaré. «Nous avons pu utiliser la technologie dans nos laboratoires pour faire évoluer ces anticorps contre le SRAS afin de les adapter pour reconnaître maintenant le COVID-19.»

Les données, a-t-il dit, ne sont arrivées que le week-end, ce qui montre qu’ils ont des “liants extrêmement puissants” qui sont capables de neutraliser la capacité du virus à s’engager avec les récepteurs de surface des cellules. Il le fait en se liant autour du virus, l’empêchant de pouvoir s’accrocher puis entrer dans les cellules

“Il neutralise fondamentalement le virus, il n’est donc plus infectieux”, a-t-il déclaré.

“Nous avons essayé avec cinq anticorps différents parce que nous ne savions pas lequel fonctionnerait le mieux; tous les cinq ont fonctionné. Nous avons donc un coffre à outils assez puissant à notre disposition pour produire une thérapeutique finale”, a-t-il ajouté.

Les anticorps seraient livrés à un patient par injection. Le Dr Glanville a déclaré qu’ils essayaient de développer une version “extrêmement puissante”, de sorte qu’un destinataire n’aurait pas besoin de beaucoup. Le vaccin inonderait le système immunitaire d’une personne d’anticorps et serait efficace en aussi peu que 20 minutes.

Contrairement à un vaccin, qui introduit une infime quantité de virus dans un système et attend du système immunitaire de l’organisme pour produire des anticorps – et est donc trop tard pour donner à quelqu’un déjà malade, et n’est pas idéal pour les personnes âgées ou immunodéprimées – cette photo fournira instantanément les anticorps.

Cependant, l’inconvénient est que, contrairement à un vaccin, parce que le corps n’a pas appris à fabriquer ses propres anticorps, le vaccin ne fournirait une protection que pendant environ huit semaines, avant de devoir être ré-administré. Mais cette protection préventive serait inestimable – en particulier pour les médecins et les infirmières en première ligne qui traitent les patients.

Le Dr Glanville a déclaré que les anticorps étaient envoyés à l’armée pour des tests de confirmation. Si les résultats sont positifs, il espère qu’il sera prêt à être utilisé avec compassion en septembre – en traitant les patients en dehors des essais cliniques.

“Nous voulons nous assurer que lorsque nous serons prêts à publier cela, nous serons prêts à le diffuser dans le monde entier”, a-t-il déclaré.

Il a fait l’éloge de son “équipe remarquable” qui, selon lui, s’est portée volontaire pour travailler sans interruption les nuits et les week-ends sur le projet.

