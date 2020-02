Le meilleur ami de la duchesse Meghan enregistre le site Web de Sussex Global Charities

2020-02-23 18:30:04

Le meilleur ami de la duchesse Meghan a enregistré le site Web de Sussex Global Charities, sussexglobalcharities.com.

L’ancienne meilleure amie de l’actrice de Suits, Jessica Mulroney, aurait enregistré un nouveau site Web pour Meghan et son mari, le prince Harry, qui ferait partie de leur grand plan pour leur nouvelle initiative caritative mondiale.

Le journal Daily Mail rapporte que le site Internet sussexglobalcharities.com a été enregistré par Jessica – dont les enfants étaient des garçons de page et une demoiselle d’honneur lors du mariage royal en mai 2018 – mercredi dernier (19.02.20).

Cela survient après que le duc et la duchesse de Sussex se sont ouverts sur leur prochaine venue. plans, tout en insistant sur le fait qu’ils n’utiliseraient pas le monde royal dans leurs nouvelles activités après que son utilisation ait été bloquée par la reine Elizabeth.

Alors que le couple affirme qu’il n’y a pas de “juridiction” pour les empêcher d’utiliser le mot royal dans leur image de marque, ils disent qu’ils ne l’utiliseront pas après le printemps 2020.

Ils ont écrit: “Étant donné que le duc et la duchesse ne seront plus considérés comme des membres à temps plein de la famille royale, il a été convenu que l’utilisation du mot” royal “devrait être réexaminée en ce qui concerne les organisations qui leur sont associées dans ce Bien que la monarchie ou le Cabinet Office n’ait aucune compétence sur l’utilisation du mot «Royal» à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser «Sussex Royal» ni aucune itération du mot «Royal». sur n’importe quel territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020. Le duc et la duchesse de Sussex attendent avec impatience l’occasion de partager plus avec vous et apprécient grandement votre soutien! “

Mots clés: Duchesse Meghan, Prince Harry, Jessica Mulroney

