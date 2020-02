Le meilleur cadeau d’anniversaire de Shakira

Shakira a salué sa performance à la mi-temps du Super Bowl comme le “meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps” alors qu’elle avait 43 ans dimanche (02.02.20).

Le chanteur colombien a eu 43 ans dimanche (02.02.20) et a célébré l’occasion en montant sur la scène du Hard Rock Stadium de Miami à mi-chemin du match entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco et n’aurait pas pu rêver mieux. journée.

S’adressant à Twitter peu de temps après le segment – qu’elle a co-titré avec Jennifer Lopez – Shakira a remercié ses fans et son équipe de production “travailleuse”.

À côté d’une photo d’elle sur scène, elle a écrit: “Le meilleur cadeau d’anniversaire a été le soutien de tous mes fans et de l’équipe la plus incroyable et travailleuse qu’un artiste puisse souhaiter.

“Nous, les Latinos, avons grimpé le Kilimandjaro et sommes entrés dans l’histoire ce soir et nous n’aurions pas pu le faire sans vous tous!”

Plus tôt dans la soirée, Shakira avait lancé la machine à sous avec son tube de 2009 “She Wolf” avant de montrer ses talents de guitariste lors d’une interprétation de “Empire”.

Les mouvements de danse du ventre de la beauté blonde ont été présentés lors de «Whenever, Wherever» tout en étant soutenus par une troupe d’autres danseurs.

Plus tard, elle est revenue pendant le set de Jennifer, jouant de la batterie pendant que son amie faisait un duo avec sa fille Emme de 11 ans sur ‘Let’s Get Loud’ puis reprenait le devant de la scène pour la finale du segment de 14 minutes.

Le couple a chanté ‘Let’s Get Loud’ ensemble, avant de passer au ‘Waka Waka de Shakira (This Time for Africa’), puis de revenir à ‘Let’s Get Loud’.

Des feux d’artifice se sont déclenchés derrière eux et ils ont partagé une étreinte alors que le spectacle historique – la première fois que deux artistes latins avaient titré la vedette du divertissement de jeu NFL – touchait à sa fin.

Les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Franciscio 31-20 pour gagner le match.

