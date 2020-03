Le meilleur contenu pour faire vos amis et votre famille Stan BTS

«Je voulais juste apprendre leurs noms», c’est comme ça que ça commence toujours, puis d’innombrables clips musicaux plus tard, vous êtes le plus récent fan de BTS. Alors que les gens pratiquent la distance sociale ou sont mis en quarantaine chez eux en raison du coronavirus (COVID-19), c’est le moment idéal pour ARMY de transformer leurs amis et leur famille en fans de BTS.

Pourquoi? Parce que BTS a créé tellement de contenu amusant et divertissant au cours des sept dernières années. D’innombrables concerts? Vérifier. Spectacle de variété? Vérifier. Émissions de télé réalité? Vérifier. Apparitions dans les talk-shows? Vérifier. Documentaires? Vérifier. Les membres du BTS ont déjà eu un impact positif sur des millions de personnes, et la positivité est ce dont le monde a besoin en ce moment.

BTS | Cindy Ord / . pour SiriusXM

Apparition de «Carpool Karaoke» de BTS

Le 25 février 2020, l’apparition de «Carpool Karaoke» de BTS a été diffusée sur The Late Late Show avec James Corden. Même les personnes qui ne connaissent pas le BTS connaissent le format du «Carpool Karaoke». C’est donc un excellent point de départ pour initier les amis et la famille au BTS.

Le segment représente près de 17 minutes de pur bonheur. Avec Corden, les BTS chantent leurs chansons “MIC Drop”, “ON” et “Black Swan”, “Finesse (Remix) (Feat. Cardi B)” de Bruno Mars et “Circles” de Post Malone. Ce qui fait de «Carpool Karaoke» une excellente introduction au BTS, c’est la personnalité de chaque membre qui transparaît, et les membres peuvent également assouplir leurs compétences comiques.

Montrez à vos amis et à votre famille les performances MMA 2019 de BTS

Oui, la performance dure plus de 37 minutes, mais cela en vaut la peine. C’est une performance qui montre pourquoi BTS est le plus grand groupe de musique au monde. Aux Melon Music Awards 2019, BTS a interprété «Intro: Persona», «Boy In Luv», «Boy With Luv», «Mikrokosmos» et «Dionysus».

La partie la plus impressionnante de la performance survient au cours des 18 dernières minutes lorsque BTS interprète “Dionysus”. En guise de piste pour la chanson, chaque membre exécute une danse solo à une chanson BTS passée qui reflète leur style individuel et emmène les spectateurs à travers la discographie de BTS. Leur interprétation enflammée de «Dionysus» comprend également une pause dansante remixée avec leur chanson «N.O» de 2013, affichant leur talent remarquable.

Les performances «Saturday Night Live» sont un excellent contenu pour montrer aux futurs fans de BTS

En avril 2019, BTS s’est produit sur SNL après la sortie de leur EP Map of the Soul: Persona. Les artistes coréens ont interprété le premier single du film “Boy With Luv” et leur tube de 2017 “MIC Drop (Steve Aoki Remix)”, montrant leur polyvalence.

Sur SNL, le travail de la caméra est également meilleur que plusieurs performances enregistrées par BTS. Cela permet aux téléspectateurs de profiter pleinement de la chorégraphie et de se concentrer sur les membres. Si vous voulez que vos amis et votre famille choisissent un biais dans BTS, c’est le contenu à leur montrer.

BTS jouant avec des chiots pour Buzzfeed est emblématique

En 2018, BTS a répondu aux questions des fans tout en jouant avec des chiots pour Buzzfeed. Il n’y a vraiment rien de mieux que BTS et chiots dans la même vidéo. Le segment a produit plusieurs citations BTS emblématiques, notamment «J’aime le chiot» et «mon beau visage». Il est impossible de regarder une seule fois, et à ce stade, les fans ont tout mémorisé.

Le clip de «Blood Sweat & Tears» de BTS est un incontournable pour les nouveaux fans

Il est difficile de choisir un seul clip pour cette liste, car tous les clips de BTS sont excellents pour différentes raisons. Cependant, il y a quelque chose de si spécial à propos de l’ère Wings de BTS et du single principal de l’album “Blood Sweat & Tears”.

Dès l’ouverture, le clip «Blood Sweat & Tears» est enivrant. Les visuels, la chorégraphie, la musique, l’intermède… tout est de premier ordre. Tout sur la chanson et l’époque était vraiment en avance sur son temps.

Veuillez regarder l’épisode 31 de «Run BTS!»

L’épisode 31 est l’un des épisodes les plus drôles de Run BTS! Dans l’épisode, les membres de BTS s’affrontent dans d’anciens jeux de variétés. Sans même essayer, les membres de BTS sont plus drôles que la plupart des comédiens car l’épisode montre BTS à son meilleur: chaotique.

Une fois que vos amis et votre famille sont ARMY, il y a quatre saisons de BTS: Bon Voyage, 97 épisodes de Run BTS !, une série de docu sur Weverse, une série de docu sur YouTube Premium, deux documentaires et sept ans de concerts, musique des vidéos et des chansons à apprécier ensemble.