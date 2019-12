Le meilleur film de jeu vidéo jamais sorti il ​​y a 25 ans

Dommage le 25e anniversaire de Street Fighter: le film n'est pas tombé un mardi. Cela aurait rendu les fans de Bison heureux. Cela vaut quand même la peine d'être célébré, car en 25 ans, personne n'a fait un excellent film de jeu vidéo.

le Resident Evils sont réussis et bons, mais personne n’a transformé un jeu vidéo en chef-d’œuvre cinématographique. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, Street Fighter: le film peut rester le meilleur film de jeu vidéo jamais réalisé. Il est diffusé en continu sur Starz ou DIRECTV et en location sur la plupart des autres plates-formes.

"Street Fighter" s'amuse avec le jeu vidéo

L'échec constant des films de jeux vidéo est peut-être qu'ils essaient de prendre le jeu au sérieux. le Tomb Raiders essayez d'être des films d'aventure hétéros, et le redémarrage d'Alicia Vikander est solide mais cela leur laisse encore de pâles copies des films d'Indiana Jones qui ont inspiré les jeux eux-mêmes. De même un sérieux Max Payne le film n'était qu'un clone de John Woo, car c'est ce qui a inspiré le jeu.

combattant de rue est un film où les acteurs de A list portent des costumes d'un jeu d'animation et lui donnent leurs performances de calibre Oscar. Mortal Kombat l'a fait aussi bien que Cary-Hiroyuki Tagawa n'ait pas une ligne aussi mémorable que "Pour moi, c'était mardi." Van Damme tient une armée avec un couteau et le gain est encore plus drôle. Les produits chimiques Blanka disent «ADN mutagènes». Très scientifique. Vous pouvez voir Kylie Monique avec un bazooka et cela se termine par un arrêt sur image!

Donner du sens à «Street Fighter II»

Une histoire avec huit personnages principaux ne sera pas subtile. Ils font du colonel Guile le leader parce que Jean-Claude Van Damme était la star. Chun-Li (Ming-Na Wen) est reporter. Honda (Peter Tuiasosopa) est son producteur, Balrog (Grand L. Bush) son caméraman. Guile a besoin de Ryu (Byron Mann) et Ken (Damian chapa) pour infiltrer l'équipage de Sagat (Wes Studi). Blanca (Robert Mammone) est l'expérience de Bison.

Ils ont trouvé des rôles de soutien pour Zangief (Andrew Bryniarski) comme homme de main de Bison, Dhalsim (Roshan Seth) comme scientifique de Bison, Cammy (Kylie Minogue) comme lieutenant de Guile et même Vega (Jay Tavare) et Dee Jay (Miguel Nunez). Pas mal pour un jeu vidéo avec autant de personnages jouables. Ils trouvent des moyens de faire se battre quelques combinaisons différentes, mais jamais dans la rue.

Le méchant vole le jeu vidéo

Le plan de Bison est d'exiger suffisamment de rançon pour les otages américains afin qu'il puisse financer son propre pays. Il fera sa propre monnaie, le Bison Bucks, le taux de change le plus élevé du monde en retenant la reine britannique contre rançon.

L'écrivain / réalisateur Steven E. de Souza, qui est l'auteur de certains des meilleurs films d'action des années 80, semblait savoir qu'il écrivait un dessin animé en direct. L'intrigue de Commando ou L'homme qui court moins bizarre? Die Hard n'était pas absurde parce que c'était pour des adultes, mais Hudson Hawk était magnifique et Ricochet est délicieusement bonkers aussi.

Quoi qu'il en soit, Raul Julia a une journée sur le terrain en tant que Bison. Il sait exactement dans quel film il est et il embrasse le ton sans le gêner. La meilleure partie est quand Chun-Li lui raconte comment elle s'est entraînée toute sa vie à se venger de lui pour avoir tué son père et qu'il ne se souvient pas d'elle.

«Pour vous, le jour où Bison a honoré votre village a été le jour le plus important de votre vie», dit Bison. "Mais pour moi, c'était mardi." Il se moque également du cache-œil de Sagat quand il ne voit pas venir une trahison. C'est capable, mais Bison est un méchant.

"Street Fighter" a tellement de cœur

Pour se moquer de la bêtise de combattant de rue serait de passer à côté du cœur que les cinéastes ont mis dans le film. Ils ont conçu les costumes colorés pour ressembler au jeu vidéo. Van Damme s'est teint les cheveux d'une blonde absurde et a tatoué le drapeau américain sur son biceps. La cachette des bisons nous a imposés massivement. Ils ont un studio plein de figurants au combat de Cage. Maintenant, ils ont juste des foules CGI et des écrans verts.

Même l'histoire de la façon dont Raul Julia a réalisé le film est touchante. Il savait qu'il ne lui restait plus qu'un film et voulait mettre sa famille à l'aise. Il a laissé son fils choisir ce que serait son dernier film et son fils a adoré le combattant de rue Jeu. Raul Julia a donc passé sa dernière performance portant un costume rouge et un béret criant sur des sbires et combattant Jean-Claude Van Damme.

Comment est Raul Julia, un Raul Julia malade pas moins, un match pour Van Damme? Eh bien, il a des pouvoirs de jeu vidéo. Julia est suspendue en plein vol à Van Damme et s'il se plaignait jamais, ce potin n'a jamais fui. Il semble s'amuser. Julia est décédée en octobre 1994, deux mois avant combattant de rue sortit de. Le film lui est dédié, mais j'espère que le fait que «pour moi c'était mardi» est devenu un mème est le plus grand héritage de tous.