Le membre du personnel maltraité de ‘Tiger King’ de Netflix, Saff – The Person Mauled By a Tiger – The Whole Time

Vous ne pouvez pas aller en ligne sans voir le contenu de Tiger King. La dernière obsession de Netflix est un documentaire de 7 épisodes sur les propriétaires de tigres et de gros chats en Amérique, où 5000 à 10000 de ces animaux vivent en captivité. Par opposition à environ 1000 vivant à l’état sauvage, selon le documentaire. Les principaux sujets du film sont Joe Exotic, propriétaire du G.W. Zoo d’Oklahoma et Carole Baskin, qui est propriétaire de Big Cat Rescue en Floride. Bien que chacun pense avoir raison, le public n’a droit qu’à une seule personne qui est la voix de la raison, et c’est Saff Saffery. Cependant, à l’insu du public, il a été maltraité tout le temps.

Saff Saffery sur le documentaire Netflix «Tiger King». Il a été constamment maltraité sur la série | Netflix

Robert Moore a crié que Saff était maltraité

Le 23 mars, l’auteur et journaliste Robert Moore a tweeté que “Saff” Saffery de l’émission n’était pas respecté avec ses pronoms préférés. «Saff, la personne qui a été mutilée par le tigre, m’a dit à plusieurs reprises qu’il était trans, préférait s’appeler Saff (pas« Kelci ») et utilisait des pronoms. Faites donc de même », a-t-il écrit.

8. (Pas vraiment «anecdote», mais une information utile pour tous ceux qui discutent de l’émission): Saff, la personne qui s’est fait malmener par le tigre, m’a dit à plusieurs reprises qu’il était trans, préfère s’appeler Saff (pas «Kelci»). »), Et utilise des pronoms. Veuillez donc faire de même. pic.twitter.com/hCE9vS55Dh

– (@robertmoor_) 24 mars 2020

Ce tweet faisait partie d’une longue liste d’autres bribes dans lesquelles la série Netflix n’est pas entrée ou n’a pas survolé. Moore a écrit le 21 mars qu’il avait travaillé sur un podcast sur Joe Exotic et Baskin pendant quatre ans. Ce travail a également été un long article dans le New York Magazine. Il a assisté au procès, a vécu au G.W. Zoo pendant une semaine, et a parlé avec tous les personnages principaux de la série Netflix.

Paper Magazine a souligné que la série «continuellement maltraité» Saff, utilisait le nom «Kelci» chaque fois qu’il parlait à l’écran, et que la série n’a jamais essayé de «correctement [identify] Saff et ses pronoms. ” Bien que Moore note que de nombreuses émissions de nouvelles étaient anciennes et pourraient être la raison pour laquelle elles n’ont pas utilisé ses pronoms appropriés, le documentaire est sorti en 2020. Il était certainement temps de corriger les pronoms de Saff en post-production.

Qu’est-il arrivé à Saff?

Si vous avez oublié, Saffery est le G.W. Un travailleur du parc animalier exotique qui s’est fait arracher le bras par un tigre. Il nourrissait l’animal le matin et en raison d’une erreur de complaisance, le tigre s’est mordu trop loin sur son bras, a-t-il déclaré à David Spade lors de son émission sur YouTube.

Mais, tout au long du documentaire, il a insisté sur le fait que ce n’était pas la faute du tigre et qu’il ne voulait pas lui en vouloir. Toujours selon Saff, il ne voulait pas que les médias continuent à diaboliser le tigre alors il a choisi d’amputer son bras au lieu de subir un processus de chirurgie reconstructive de 2 ans. Il était de retour au travail sept jours après que le tigre lui ait mordu le bras et cinq jours après l’amputation de son bras.

Internet est d’accord: Saff était la seule personne saine d’esprit impliquée

Alors que Saff, bien sûr, avait une loyauté et un amour pour son travail au G.W. Zoo, il parlait aussi d’un lieu de logique; il semblait tout à fait pondéré. Alors que beaucoup de choses louches se passaient, il est difficile de dire ce que le personnel a fait et ne savait pas. Mais devant la caméra, Saff est devenu le favori de beaucoup de gens.

Personne sur Tiger King n’est aussi chevauché ou meurt que Saff.

Saff devrait posséder le foutu zoo.

p.s., droits trans

– Kai (@kaichoyce) 26 mars 2020

john reinke, erik cowie & saff sont les seules personnes qui me tiennent à cœur dans cette émission, j’espère que tout va bien #TigerKing

– Maggie Smith (@maggcsmith) 25 mars 2020

Sur Reddit, un utilisateur a écrit: “Dommage que le documentaire n’ait pas été clair. Je l’aime. Lui, Reinke (gars sans jambes) et Cowie (le gars des lunettes de soleil à cheveux longs) sont à peu près les seules personnes sensées et gentilles de cette émission qui se soucient vraiment des animaux. ” Un autre utilisateur a demandé pourquoi les gens aiment tellement Saff, et la réponse a été: «Parce qu’il est le salaud le plus coriace de la planète et qu’il a bon cœur.»

Bien que le malentendu de Saff soit regrettable, au moins la question est maintenant ouverte. Bravo à Saff, la seule personne sensée sur Tiger King.