Le mémoire de Woody Allen annulé après la sortie du personnel de l’éditeur

Woody AllenL’éditeur a annulé le projet de publier ses mémoires “Apropos of Nothing” vendredi.

L’annonce est intervenue après que la fille et le fils séparés du cinéaste, Dylan Farrow et Ronan Farrow, a fait pression sur Hachette Book Group avec des déclarations publiques citant les allégations d’agression sexuelle de Dylan datant de plusieurs décennies aux mains d’Allen. Le directeur a nié toutes les allégations d’actes répréhensibles antérieurs et n’a jamais été inculpé après deux enquêtes distinctes. On ne sait pas si son autobiographie maintenant annulée a traité les allégations d’abus.

Une sortie a également été organisée par les propres employés de l’éditeur.

“La décision d’annuler le livre de M. Allen a été difficile à prendre”, lit-on dans une déclaration de Sophie Cottrell de Hachette. “Chez HBG, nous prenons nos relations avec les auteurs très au sérieux et n’annulons pas les livres à la légère.”

“Nous avons publié et continuerons de publier de nombreux livres difficiles. En tant qu’éditeurs, nous nous assurons chaque jour dans notre travail que différentes voix et différents points de vue peuvent être entendus.”

La sortie prévue en avril a suscité la controverse lorsque l’empreinte de Hachette Little, Brown and Company a publié “Catch & Kill”, qui a été écrit par le fils d’Allen, Ronan, qui soutient depuis longtemps les allégations d’abus de sa sœur. Il a même demandé les conseils de Dylan pour écrire le livre, qui était un exposé sur les défis auxquels il était confronté dans ses reportages sur les allégations d’inconduite sexuelle et une culture du silence dans l’industrie du divertissement – en particulier les réclamations contre le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein.

Le journaliste lauréat du prix Pulitzer s’est rendu sur les réseaux sociaux mardi pour critiquer son ancien éditeur, affirmant que pendant qu’il travaillait sur son livre, l’éditeur avait gardé le secret qu’ils travaillaient également avec son père.

“J’ai été déçu d’apprendre par des articles de presse que Hachette, mon éditeur, a acquis les mémoires de Woody Allen après que d’autres grands éditeurs ont refusé de le faire et ont caché la décision de moi et de ses propres employés pendant que nous travaillions sur Catch and Kill – un livre sur la façon dont des hommes puissants, dont Woody Allen, évitent toute responsabilité pour les abus sexuels “, a écrit le jeune homme de 32 ans sur son compte Twitter.

Plusieurs employés de Hachette pensaient également que la vente prochaine du livre d’Allen était cachée, selon un membre du personnel anonyme qui s’est entretenu avec Ardoise jeudi.

“Nous voulons que le livre soit annulé. Cela va coûter cher, mais c’est la bonne chose à faire. Nous voulons des excuses publiques du PDG”, a déclaré la source. “Cela a ruiné une relation vraiment incroyable que Little, Brown avait avec Ronan Farrow, qui est en contact avec nous et nous a envoyé son soutien. Le moins qu’ils puissent faire est d’annuler le livre.”

Après deux assemblées publiques locales tenues par Michael Pietsch, PDG de Hachette, la seconde ayant débouché sur un départ, l’éditeur a accepté, selon Vox.

Lundi, lorsque Hachette a annoncé que son empreinte, Grand Central Publishing, publierait l’autobiographie d’Allen, Dylan Farrow a rapidement condamné la décision, prenant sur Twitter pour écrire, “La publication par Hachette des mémoires de Woody Allen me bouleverse personnellement et une trahison totale de mon frère dont les courageux reportages, mis à profit par Hachette, ont donné la parole à de nombreuses survivantes d’agression sexuelle commises par des hommes puissants. “

Elle et Ronan affirment que l’éditeur ne les a jamais contactés afin de vérifier les mémoires d’Allen, mais il n’est pas clair dans quelle mesure, le cas échéant, Allen répond aux allégations de Dylan Farrow dans son prochain livre.

“Cela fournit un autre exemple du privilège profond que le pouvoir, l’argent et la notoriété confèrent”, a ajouté Dylan Farrow dans son article. “La complicité de Hachette dans tout cela devrait être appelée pour ce que c’est et ils devraient en répondre.”

