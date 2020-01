Le mémorial de Kobe Bryant a besoin d’un lieu immense

2020-01-29 11:30:03

Le service commémoratif de Kobe Bryant peut être trop important pour le Staples Center car il n’accueille que 20 000 personnes.

Un événement public pour honorer la défunte superstar du basket-ball – décédée dans un accident d’hélicoptère dimanche (26.01.20), ainsi que sa fille de 13 ans, Gianna et sept autres personnes – devrait avoir lieu, mais aurait lieu au LA Coliseum plutôt que la maison de son ancienne équipe LA Lakers en raison du nombre de personnes attendues.

Des sources ont déclaré à TMZ qu’une réunion avait eu lieu plus tôt cette semaine pour discuter de l’endroit où un service commémoratif serait organisé au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, et un certain nombre de lieux ont été envisagés.

Alors que le Staples Center – connu sous le nom de The House That Kobe Built et où de nombreux fans ont rendu hommage à leur idole – était considéré comme le choix évident, sa capacité de 20 000 personnes a suscité des inquiétudes, car les organisateurs s’attendent à une fréquentation beaucoup plus importante.

Le Colisée – qui contient environ 80 000 personnes – a été proposé en option, tout comme le Rose Bowl et divers parcs à proximité.

Aucune décision n’a encore été prise mais la conversation “est en cours”.

Pendant ce temps, l’ancien coéquipier de Kobe, Shaquille O’Neal, a admis qu’il espérait que la nouvelle de la mort de son ami était un canular lorsqu’il a été informé pour la première fois.

Il a déclaré: “Cela nous a tous frappés de nulle part. Je ne voulais pas le croire.

“J’ai dit à mon fils:” J’espère que certains fesses ont inventé ça et ce n’est pas vrai “, je ne voulais pas y croire. Mais après avoir reçu tous les appels … mon esprit a juste quitté mon corps.

“Je souhaite juste pouvoir dire une dernière chose aux gens que nous avons perdus, car une fois que vous êtes parti, vous êtes parti pour toujours. Nous ne devrions jamais prendre des choses comme ça pour acquises.”

