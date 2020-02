Le mémorial public de Kobe Bryant sera étiqueté

2020-02-14 22:30:05

Le mémorial public de Kobe Bryant sera réservé aux détenteurs de billets, mais le produit des ventes ira à sa Fondation sportive Mamba & Mambacita.

La star de basket-ball de 41 ans et sa fille de 13 ans, Gianna, devraient toutes deux être rappelées dans un mémorial public tenu au Los Angeles Staples Center le 24 février, après avoir été parmi neuf personnes à perdre la vie lorsque Kobe a perdu la vie. un hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas le mois dernier.

Vendredi (14.02.20), les Lakers de Los Angeles – qui sont l’équipe de basket-ball pour laquelle Kobe a joué et l’équipe qui joue au Staples Center – ont révélé de nouveaux détails sur le mémorial public, y compris des détails sur les billets pour participer à l’événement.

Les billets coûteront 224 $ ou 24,02 $, et les fans peuvent s’inscrire pour acheter des billets via Ticketmaster à partir de vendredi, avant leur mise en vente mercredi (19.02.20).

Le produit du mémorial bénéficiera à la Fondation Mamba & Mambacita Sports, qui a été créée par Kobe et était auparavant connue sous le nom de Mamba Sports Foundation avant que sa veuve Vanessa Bryant ne modifie le nom pour honorer Gianna ainsi que Kobe.

La récurrence des numéros 2 et 24 survient alors que Kobe portait un maillot numéro 24 pendant la majeure partie de sa carrière avec les Lakers, et Gianna portait le maillot numéro 2 à la Mamba Sports Academy.

Selon le magazine People, le mémorial public commencera à 10h le 24 février, et les organisateurs ont déjà attribué des billets à un grand nombre d’invités composés de membres de la famille, d’amis, de célébrités et de stars actuelles et anciennes de la NBA.

L’événement rendra également hommage aux sept autres personnes qui ont perdu la vie dans l’accident, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan.

Le mémorial sera également retransmis à la télévision, et il n’y aurait aucun plan pour une procession ou d’autres événements en dehors du Staples Center.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a confirmé les plans du mémorial le mois dernier, lorsqu’il a déclaré: “Il y aura absolument un mémorial pour marquer les contributions de cet homme incroyable et pas seulement de lui, mais pour commémorer la perte de sa fille et de toutes les autres familles qui Nous n’avons pas de date définitive, mais nous avons parlé tous les jours aux Lakers et, surtout, à Vanessa également. “

