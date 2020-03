Le ministre néerlandais de la Santé, Bruno Bruins, démissionne après s’être effondré devant la caméra lors d’un briefing sur le coronavirus

L’homme en charge de mener le combat des Pays-Bas contre le coronavirus a démissionné après s’être effondré lors d’un débat gouvernemental.

Le ministre des Soins médicaux, Bruno Bruins, s’est soudainement incliné lors de la mise à jour du Parlement mercredi.

Une vidéo alarmante montre des collègues se précipitant pour attraper l’homme de 56 ans alors qu’il s’effondre au sol au milieu de son adresse.

Il a ensuite cité l’épuisement, affirmant qu’il s’était évanoui après des semaines de travail intense, alors que le pays tentait d’enrayer la propagation de l’épidémie qui a dévasté l’Italie, son voisin européen.

“Je me suis senti épuisé par l’épuisement et plusieurs semaines de travail intenses”, a-t-il tweeté. “Je me sens mieux maintenant. Je rentre chez moi pour me reposer ce soir afin de pouvoir retourner au travail demain pour lutter contre la crise de #corona du mieux que je peux.”

Mais son travail était déjà parti; Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que les Bruins devaient se retirer parce qu’il n’était pas clair combien de temps il lui faudrait pour se remettre.

“La nature de la crise est telle qu’elle exige un ministre qui peut être prêt à accélérer immédiatement”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse télévisée.

Le vice-Premier ministre Hugo de Jonge a repris les fonctions des Bruins jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé.

Son premier mandat a été d’étendre les mesures de distanciation sociale jeudi et d’interdire la visite des maisons de soins infirmiers.

“Parce que je me rends compte que c’est une mesure très drastique”, a-t-il déclaré NL Times. “Si c’est votre propre père ou mère, cela affectera bien sûr tout le monde. Pourtant, je pense que c’est nécessaire. Les personnes dans les maisons de retraite peuvent être très fragiles, donc les effets du virus sont très importants. Et nous devons protéger le plus vulnérable.”

Comme une grande partie du continent, les écoles, bars et restaurants du pays ont tous été fermés.

Les Pays-Bas ont enregistré près de 3 000 cas de COVID-19, dont 106 mortels.

