Le moment où Paul McCartney a appelé Pete Townshend «un poof» sur scène

Garder un groupe de rock ensemble est difficile. Chaque fois que vous lisez sur les affrontements de The Who ou la dissolution des Beatles, vous ne pouvez pas le nier. Mais réunir des musiciens célèbres pour un spectacle-bénéfice pourrait être presque aussi difficile.

George Harrison a appris cela lors de l’organisation du Concert pour le Bangladesh en 1971. En fin de compte, ni John Lennon ni Paul McCartney n’ont joué les spectacles. Mais le concert a fini par être un grand succès malgré leur absence.

Plus tard dans la décennie, McCartney s’est retrouvé dans une position similaire lorsqu’il a monté le Concert pour le Kampuchea (1979). Alors qu’il a fait jouer The Clash, The Who et The Pretenders pendant deux nuits, McCartney a décidé de mettre également son groupe de rockestra vedette sur le compte.

Cela signifiait avoir affaire à Pete Townshend pendant ses années de consommation d’alcool. Lorsque Townshend s’est montré ivre de pisse la deuxième nuit et a refusé de s’habiller comme le reste de la Rockestra, McCartney l’a appelé “un pouf” devant le public.

McCartney s’est peut-être lassé des bouffonneries de Townshend

Paul McCartney et Pete Townshend de The Who plaisantent lors des concerts pour le Kampuchea, 29 décembre 1979. | Mike Lawn / Evening Standard / Hulton Archive / .

Dans Who Are You: The Life of Pete Townshend, l’auteur Mark Wilkerson décrit l’état du sujet de son livre ces nuits de décembre ’79. Le premier soir des représentations, Townshend et The Who (moins le regretté Keith Moon) ont joué un long set.

Wilkerson note que Townshend était «clairement ivre» et a livré «un travail de guitare souvent désaccordé» lors de cette émission. Parfois, Townshend ne jouait pas du tout, préférant remplir les espaces de la musique avec des «danses embarrassantes». Pire, il a déprécié le pays bénéficiant du concert à un moment donné.

“N’êtes-vous pas content d’être né à Londres et non dans le Kampuchea poxy?”, A demandé Townshend à la foule. Le lendemain, Townshend s’est trompé sur l’heure de répétition de Rockestra et est allé boire quand il n’a trouvé personne sur place.

Au moment où il est revenu, Townshend a été martelé. À 1h30 dans la vidéo postée ci-dessus, vous voyez le guitariste de Who approcher McCartney (à ce moment-là, en chantant «Lucille»). Après s’être tenu immédiatement derrière lui pendant quelques secondes, Townshend lui lance un regard démoniaque et moqueur.

À la fin de la piste suivante (“Let It Be”), Townshend lance un essor de guitare (à 7:20) qui attire l’attention de McCartney. «Merci, Peter», dit-il. Et, après avoir souligné comment tout le monde portait des costumes en argent, à l’exception de Townshend, McCartney a déclaré que Townshend a décliné «parce qu’il est un caca».

Personne n’a réagi fortement du tout au choix de McCartney

1979: Paul McCartney et un groupe de stars (dont Pete Townshend) jouent un concert-bénéfice pour le Kampuchea en 1979. | Norme du soir / .

De toute évidence, les jours du Concert pour le Kampuchea étaient d’une autre époque. Le commentaire insipide de Townshend sur le pays était une chose; Le choix de mots tout aussi insipide de McCartney en était un autre. Et le moment a rappelé une interview de Lennon du début de la décennie.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur Mick Jagger et les Rolling Stones, Lennon a déchiré Jagger pour avoir copié les Beatles et ce qu’il a décrit comme la «danse f * g» de Jagger. En effet, c’était une époque où ces types de références étaient courants dans le courant dominant.

Au 21e siècle, vous entendrez toujours ce genre de chose dans la musique rap, mais la scène rock et pop traditionnelle a changé. Certes, vous pouvez parier que vous n’auriez jamais entendu McCartney utiliser de tels mots de nos jours. Mais en 1979, personne n’a vraiment frappé.

