«Le monde a besoin de plus de Taylor»

L’amitié entre les célébrités Blake Lively et Taylor Swift est particulière. Tous deux ont passé du temps sous les projecteurs depuis leur adolescence, leur offrant une expérience de liaison unique. Voici ce que l’actrice a récemment dit à propos de son amie, la célèbre pop star.

Blake Lively et Taylor Swift sont amis

L: Blake Lively | Dominik Bindl / WireImage, R: Taylor Swift | Neilson Barnard / .

Bien qu’il n’y ait aucune photo de presse disponible, leur amitié est bien connue. Lorsque Swift est apparue sur The Voice en 2019, elle a dit en plaisantant: «Je suis ici avec Blake Lively» dans une vidéo qu’elle réalisait avec le juge Blake Shelton. Elle semble alors déçue, ajoutant: “Oh, ce n’est pas Blake Lively.”

Lively, à son tour, a mentionné à quel point elle était proche de Swift dans le passé. En fait, dans une récente interview, elle a dit à Jimmy Fallon de sa fille aînée, James, “Elle est comme des copains avec Taylor Swift. Pas de problème. “(Plus d’informations sur James à venir.)

Ils ont célébré de nombreuses occasions ensemble

Swift est connu pour organiser de très bonnes fêtes. Il était une fois, elle aurait une célébration annuelle du 4 juillet, et Lively et son mari, Ryan Reynolds, y assistaient – notamment en 2016, lorsque Swift sortait avec Tom Hiddleston. (Nous ne l’oublierons jamais en portant la chemise “I Heart T.S.”.)

Malheureusement, beaucoup de ces photos ne sont plus sur Instagram (plus à venir). Cependant, il y a encore quelques moments plus récents capturés sur les profils de médias sociaux de Swift. La photo de groupe ci-dessus représente sa fête du 30e anniversaire sur le thème des vacances. Vivant peut être vu dans le dos recevant un baiser sur la joue de Reynolds.

Ce que Lively a récemment dit à propos de Swift

Dans une vidéo BuzzFeed tout en faisant la promotion de son nouveau film, The Rhythm Section, Lively a répondu à un quiz. On lui a demandé de «choisir une célébrité à cloner», avec des options allant de co-stars passées comme Leighton Meester et Anna Kendrick à des icônes comme Martha Stewart et Beyoncé.

Malgré le choix apparemment difficile, Lively savait exactement qui choisir. «Je dois y aller avec Taylor», a-t-elle dit. “Allons. Le monde a besoin de plus de Taylor. J’ai besoin de plus de Taylor. ”

Comment la chanteuse a rendu célèbre la fille de son amie

Au fil des ans, la vie de Swift et Lively est allée dans des directions différentes. La première a été consacrée à sa carrière, tandis que la seconde s’est concentrée sur la croissance de sa famille. Mais juste parce que leurs modes de vie sont un peu différents, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent toujours pas traîner.

En fait, Swift a inclus James dans l’une de ses chansons. “Magnifique”, une piste de Réputation, commence par un enfant qui dit le titre. Il a longtemps été dit que c’était la voix de James, et cela a été confirmé dans les notes d’accompagnement de l’album.

Pourquoi Lively a-t-elle supprimé la plupart de ses photos avec Swift?

Il y avait beaucoup de photos de Swift et Lively qui passaient du temps ensemble sur les réseaux sociaux. Mais après que la première ait supprimé ses publications Instagram au début de l’ère de la réputation, la plupart d’entre elles figuraient sur le profil de l’actrice. Et maintenant, beaucoup d’entre eux ont disparu aussi.

Mais la raison de leur disparition n’est pas personnelle. Lively a pris la décision de vider son Instagram pendant qu’elle fait la promotion d’un film, comme elle l’a fait fin 2019 avant la sortie de The Rhythm Section. Maintenant, seuls quelques privilégiés ont été restaurés, y compris le goofy ci-dessus de 2015 dans lequel le visage de Swift est partiellement obscurci. Si ce n’est pas de l’amitié, nous ne savons pas ce que c’est.