Le monde de la musique rend hommage à Pop Smoke, le rappeur est mort à 20 ans

Des célébrités rendent hommage au rappeur en devenir, Pop Smoke, décédé mercredi à l’âge de 20 ans.

Selon TMZ, le rappeur a été tué par balle dans ce qui semblait être un vol à domicile. Vers 4 h 30, Pop Smoke se serait rendu dans une maison des collines d’Hollywood lorsqu’au moins quatre hommes, qui portaient des chandails à capuchon et des masques, auraient fait irruption et tiré plusieurs coups de feu, blessant gravement Smoke.

La nouvelle dévastatrice de la mort du rappeur est rapidement devenue virale et le monde de la musique et au-delà a profité des médias sociaux pour rendre hommage à l’étoile montante.

Nicki Minaj, qui figurait sur le remix du tube de Pop Smoke, “Welcome to the Party”, a été l’une des premières à partager sa tristesse. “La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe”, a-t-elle légendé une photo de Smoke sur Instagram. “Incroyable. Repose en paix, Pop”

“R.I.P à mon homme Pop Smoke, pas de sympathie pour les gagnants. 🕊Dieu le bénisse”, a écrit Curtis “50 Cent” Jackson.

Partager une vidéo de Smoke jouant avec lui, Snoop Dogg a écrit: “Le jeune magnat gone2soon a eu une explosion avec toi 🤜🏾c u quand j’y suis 🙏🏾😢🌹”

“Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune,” Chance the Rapper tweeté. “Dieu bénisse et réconforte ta famille. Quelle trajectoire folle tu étais sur l’homme smh 🙏🏾🙏🏾🙏🏾”

Kylie Jenner et son ex-petit ami, rappeur Travis Scott, ont également partagé leurs réflexions.

“repose dans la paix pop fumée”, a tweeté Kylie, tandis que Travis a écrit sur son histoire Instagram, “F – k bro, f – k f – k f – k f – k f – k f – k f – k. “

On a appris plus tard que la maison où Pop Smoke avait été tuée appartenait à “Real Housewives of Beverly Hills” étoile Teddi Mellencamp et son mari, Edwin Arroyave, qui loue plusieurs maisons à Los Angeles. Teddi est allé sur Instagram pour réagir aux nouvelles et a demandé la confidentialité tout au long de l’enquête.

“Tôt ce matin, nous avons été informés par une société de location et de gestion tierce supervisant une maison de location que nous possédons à Los Angeles qu’un tournage avait eu lieu dans la propriété”, a-t-elle légendé une photo d’un cœur. “Avant tout, nous voudrions adresser nos prières et nos condoléances à la famille et aux proches touchés par cette tragique perte de vie.”

“Nous ne connaissons aucun détail au-delà de ce que l’on nous a dit ou vu rapporté dans les informations”, a-t-elle poursuivi. “Et pour le moment, nous voudrions nous abstenir de commenter davantage car nous souhaitons que l’accent reste sur les officiers chargés de l’application des lois qui font leur travail avec diligence.”

Lisez la suite pour plus d’hommages.

reste en paix pop fumée

– Kylie Jenner (@KylieJenner) 19 février 2020

R.I.P à mon homme Pop Smoke, aucune sympathie pour les gagnants. 🕊Dieu le bénisse pic.twitter.com/5ZFa5ILUzl

– 50cent (@ 50cent) 19 février 2020

Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune. Que Dieu bénisse et réconforte votre famille. Quelle trajectoire folle tu étais sur l’homme smh 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

– Chance The Rapper (@chancetherapper) 19 février 2020

S’endormit pendant 3 heures, se réveilla & Pop Smoke morte. C’est courageux … 20 ans, putain.

– The Game (@thegame) 19 février 2020

putain je voulais bloquer quelqu’un n cette merde supprimédddddddd

reposer la fumée pop !! 20 ans, hella sweet FREAKISHLY talentueux. merde malade ici. prières à sa famille pour de vrai

– Kehlani (@Kehlani) 19 février 2020

DÉCHIRURE. POP SMOKE 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿

– juicy j (@therealjuicyj) 19 février 2020

J’ai téléphoné à LA toute la matinée à propos de cette tragédie de la fumée pop. Mon téléphone a explosé ce matin .. Wow, seulement 20 ans .. Alors Fd up.

– ICE T (@FINALLEVEL) 19 février 2020

Mec .. Le dernier tweet de Pop Smokes était il y a 2 heures et maintenant tout le monde dit RIP … smh 💔

– Justine Skye (@JustineSkye) 19 février 2020

RIP Pop Smoke. 😢

– DJ Akademiks (@Akademiks) 19 février 2020

RIP Pop Smoke. Cette merde est gettin outta hand man fr smh

– Russ (@russdiemon) 19 février 2020

Merde, putain de merde. Vous avez rendu toute la ville fière. RIP Pop Smoke

– Bas (@Bas) 19 février 2020

