Le monstre ‘Led Zeppelin IV’ Riff qui n’est pas venu de Jimmy Page

Quelle a été la meilleure heure de Jimmy Page avec Led Zeppelin? Quelle que soit la façon dont vous vous penchez, c’est un débat aussi amusant qu’un fan de rock classique peut avoir. En se concentrant strictement sur l’écriture de chansons et l’arrangement, des morceaux comme «Kashmir», «Ten Years Gone» et «Achilles Last Stand» mériteraient chaque vote obtenu.

Si vous vouliez vous concentrer sur les solos de guitare et / ou le balayage épique d’une chanson, nous aimerions voir l’argument contre “Stairway to Heaven”, le morceau signature de Led Zeppelin IV. Mais nous n’avons même pas eu de débat sur les meilleurs riffs de guitare de Page. Cela nécessite une discussion entièrement séparée.

En discutant sur celui-ci, vous verriez sans aucun doute le «Cachemire» (et «Escalier») réapparaître. Pendant ce temps, le “Heartbreaker” tout à fait menaçant et le groove ridicule de “Whole Lotta Love” accumuleraient des tonnes de votes.

Vous entendrez également des tonnes de fans de Zep avec «Black Dog», l’ouvreur puissant de IV. Cependant, dans une discussion sur les meilleurs riffs de Page, vous ne pouviez pas voter pour “Black Dog”. John Paul Jones l’a écrit.

John Paul Jones a écrit le monumental riff «Black Dog»

Lorsque vous vérifiez les crédits de “Black Dog”, vous verrez Page, Jones et Robert Plant prendre tous une tranche. Comme d’habitude, la contribution de Plant est venue dans les paroles. Page est venu avec la section appel et réponse, le pont et les autres parties.

Mais le riff appartient à Jones. Comme il s’en souvient, il revenait dans un train d’une répétition chez Page quand il a eu l’idée. Comme il n’était pas dans un studio, Jones a sorti un morceau de papier et l’a écrit en utilisant un système de notation simple qu’il a appris de son père.

Ce qui rend “Black Dog” si puissant, c’est la nature circulaire du riff, et cela vient de Jones utilisant plusieurs signatures temporelles avant de le faire. Si cela semble difficile, c’était – même pour les musiciens de premier plan que Jones avait avec lui en studio.

Dans Led Zeppelin: All the Songs, les auteurs citent les explications de Jones pour la complexité. “Je voulais essayer un blues électrique avec une partie de basse roulante”, a-t-il déclaré. “Mais cela ne pourrait pas être trop simple.” Chargé de contrôler les différentes heures avec un battement de tambour, John Bonham a finalement résolu le problème en battant 4/4 à fond.

Jones a écrit le riff après avoir entendu une célèbre chanson de Howlin ’Wolf

Au fil des ans, Led Zeppelin a été accusé de vol (principalement, un manque d’attribution) et de plagiat pur et simple. Mais vous auriez du mal à faire correspondre le riff «Black Dog» à la chanson que Jones a dit inspirée vers 1970. Ils ne sonnent pas du tout.

Jones a déclaré que le “Smokestack Lightning” de Howlin ’Wolf lui avait donné envie d’un riff circulaire. (De toute évidence, il a réussi.) Avec Page portant autant de chapeaux pendant la production de Led Zeppelin IV (et de la plupart des autres albums), la contribution de Jones a été énorme.

“Nous avons toujours essayé de l’encourager à trouver des morceaux, pour ainsi dire”, a déclaré Page dans All the Songs. “Parce que c’est ce qu’ils étaient habituellement – il n’a jamais proposé une chanson complète ou quoi que ce soit.” Bien que cela puisse être le cas, la plupart des fans prendront ce que Jones leur a donné sur “Black Dog”.

