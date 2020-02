Le mouvement de marque de Kylie Jenner bloqué par une entreprise de vêtements

2020-02-20 11:30:07

La star de la télé-réalité Kylie Jenner a vu ses efforts pour marquer le nom de sa fille bloqués par une entreprise de vêtements.

Les efforts de Kylie Jenner pour faire connaître le nom de sa fille auraient été contrecarrés par une entreprise de vêtements.

La star de la télé-réalité, âgée de 22 ans, a demandé à obtenir une série de marques liées à Stormi Webster, y compris Stormi World – mais ses efforts ont été confrontés à une vive opposition d’une entreprise de vêtements basée à la Nouvelle-Orléans.

Business Moves Consulting – qui a déposé la marque Stormi Couture peu de temps après la naissance de la fille de Kylie il y a deux ans – a déposé une opposition à la demande du magnat du maquillage, affirmant que cette décision pourrait confondre leurs clients.

La société de vêtements affirme également que Kylie n’a “aucune intention de bonne foi d’utiliser la marque dans le commerce pour des produits ou des services identifiés”, selon la colonne Page Six du New York Post.

Pendant ce temps, Kylie et Travis Scott – qui est le père de son enfant – “travailleraient à se remettre ensemble”.

La star de la télé-réalité et le hitmaker de “ Sicko Mode ” se sont séparés en octobre de l’année dernière, mais ils sont restés proches pour le bien de leur fille et sont maintenant censés surmonter leurs différences dans l’espoir de raviver un jour leur romance.

Une source a déclaré: “Tout le monde autour de Kylie et Travis se mobilise pour ces deux-là. Ils sont co-parents et traînent de plus en plus, travaillant à se remettre ensemble.”

Le duo de célébrités – qui a commencé à se fréquenter en 2017 – se concentre actuellement sur la coparentalité de leur fille, et a gardé leur statut de relation “discret et pour eux-mêmes” pour le moment.

Un deuxième initié a ajouté: “Kylie et Travis co-parent très bien ensemble et leurs proches espèrent qu’ils se remettront officiellement ensemble, mais Kylie et Travis font leur truc et essaient de garder leur statut de relation actuel discret et pour eux-mêmes en ce moment.”

Mots clés: Kylie Jenner, Travis Scott

Retour au flux

.