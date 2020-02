Le nettoyage de Pamela Anderson en Inde a “ influencé ” le mariage avec Jon Peters

2020-02-07 23:30:05

Le récent nettoyage de Pamela Anderson en Inde “aurait pu influencer” sa décision d’épouser Jon Peters, avec qui elle s’est séparée seulement 12 jours après leur mariage.

La star de “Baywatch” a noué le nœud avec le producteur de films le 20 janvier et l’a rompu seulement 12 jours plus tard, et il a maintenant été affirmé qu’elle “venait de rentrer d’Inde” où elle avait fait un “nettoyage ayurvédique” quand elle a accepté de se marier.

Une source a déclaré au magazine People: “Elle a passé plusieurs semaines sur un nettoyage ayurvédique pour commencer la nouvelle décennie. Je peux comprendre comment cela a pu influencer sa propension à accepter une demande en mariage. C’est Pamela: elle est la fleur sauvage d’Hollywood.”

Pendant ce temps, il a été récemment affirmé que le cœur de l’actrice de 52 ans était “trop ​​ouvert” lorsqu’elle a fait le noeud avec Jon.

Un autre initié a déclaré: “Pamela n’opère pas sur la même longueur d’onde que les autres. Elle a un cœur énorme et elle aime les grands, les rapides et les durs.

“Elle est revenue de son voyage et Jon lui a dit: ‘Je t’aime, marions-nous.’ Elle a donc dit: «D’accord». ”

Selon l’initié, la beauté blonde pensait qu’elle avait fait une “terrible erreur” après qu’elle et Jon – avec qui elle était sortie il y a 30 ans – n’avaient passé qu’un jour et demi ensemble en tant que mari et femme.

Pamela aurait trouvé son nouveau mari autoritaire et trop concentré sur la célébrité, ce qui ne l’intéresse plus car elle est plus dévouée à son œuvre caritative et activiste.

La source a déclaré: “[Pamela felt Jon was] essayant de trop la contrôler.

“Pamela a senti qu’il était frustré par la façon dont elle voulait maintenir son indépendance financière … Il a commencé à appeler sa carrière et à la lancer dans un film sur lequel il travaillait, des choses qu’elle ne voulait pas.”

Le couple n’a jamais déposé de documents officiels pour leur mariage, donc ce n’était pas encore légal lorsqu’ils ont décidé de se séparer.

La star de “Barb Wire” a confirmé le week-end dernier qu’elle et Jon ont “pris du temps à part pour réévaluer ce qu’ils veulent l’un de l’autre”, moins de deux semaines après avoir fait le noeud.

Elle a déclaré dans un communiqué: “J’ai été émue par l’accueil chaleureux de Jon et de mon syndicat. Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien alors que nous prenons un peu de temps pour réévaluer ce que nous voulons de la vie et les uns des autres.

“La vie est un voyage et l’amour est un processus. Avec cette vérité universelle à l’esprit, nous avons mutuellement décidé de différer la formalisation de notre certificat de mariage et de mettre notre foi dans le processus. Merci de respecter notre vie privée.”

Mots clés: Pamela Anderson, Jon Peters

