Le NHS «m’a sauvé la vie» après une hémorragie cérébrale

2020-07-05 17:30:06

Emilia Clarke lui a adressé ses remerciements aux travailleurs du NHS qui « ont sauvé [her] vie « après avoir subi une hémorragie cérébrale, alors qu’elle marquait le 72e anniversaire de l’institution.

La star de « Game of Thrones » a subi deux crises de santé en 2011 et 2013, et dans une lettre ouverte au National Health Service (NHS) du Royaume-Uni pour marquer le 72e anniversaire de l’institution, Emilia a remercié l’équipe de personnel qui s’est assurée qu’elle ne soit jamais « vraiment seule » lors de ses épreuves.

Dans le long message, qui a été partagé par le magazine The Sunday Times, elle a écrit: « Les souvenirs que je garderai le plus cher, cependant, sont ceux qui me remplissent de crainte: des infirmières et des médecins que je connaissais de nom quand, dans les semaines qui ont suivi ma première hémorragie cérébrale, nous avons regardé le temps qui passait et le décès de patients dans la salle Victor Horsley du National Hospital for Neurology and Neurosurgery de Queen Square, Londres. quand j’ai été admis pour la première fois – que peut-être, juste peut-être que je devrais avoir un scanner cérébral. Elle m’a sauvé la vie. »

Emilia a ensuite remercié son anesthésiste qui « gardait [her] gloussant « avant son opération, le phlébotomiste qui lui a prélevé le sang et les médecins qui l’ont soignée, ainsi que les infirmières et les femmes de ménage qui l’ont aidée lorsqu’elle était à son pire.

Elle a ajouté: « Les innombrables infirmières non remerciées qui ont changé mon cathéter et nettoyé mes vomissements les jours où je ne pouvais même pas gérer l’eau. Les infirmières qui lavaient mon corps avec soin et amour quand je ne pouvais pas marcher ou m’asseoir, qui mettaient moi en pyjama, je l’ai reconnu comme le mien quand mon moral a plongé sous la surface, avec autant de gentillesse que si j’avais été leur propre fille.

« Les nettoyeurs qui ont essuyé le sol lorsque mon bassin de lit est tombé au sol, la honte et l’embarras remplissant la pièce de désinfectant, puis un sourire rassurant et une connaissance qu’ils avaient vu pire. »

Et l’actrice de 33 ans a également rappelé un moment où elle a été précipitée aux soins intensifs après une crise d ‘ »aphasie provoquée par la déshydratation », lorsqu’une infirmière a autorisé sa mère à rester avec elle contre les directives habituelles, car Emilia avait peur elle mourrait.

Elle a conclu son message: «Lorsque j’étais en soins intensifs après une grave crise d’aphasie causée par la déshydratation, au cours de laquelle j’ai perdu ma capacité de parler de manière cohérente, j’ai entendu le patient dans le lit à côté de moi dans les derniers instants de sa vie. des infirmières de service ont permis à ma mère de rester à côté de moi et de me tenir la main au lieu de partir, comme on a demandé aux proches de tous les autres patients. Elle a vu qu’en ce moment elle tenait mon esprit fragile et sa capacité à prie pour que je ne sois pas le prochain, entre ses mains.

« Dans tous ces moments, au cours de ces trois semaines, je n’étais pas, jamais, vraiment seul. »

