Le niveau de panique de Sarah Hyland est «élevé» au milieu d’une épidémie de coronavirus

2020-03-17 12:30:06

Le «niveau de panique» de Sarah Hyland est «assez élevé» au milieu de la propagation du coronavirus, car elle est immunodéprimée et risque de développer des complications si elle est infectée.

L’actrice de “ Modern Family ” est particulièrement vulnérable aux maladies respiratoires car elle souffre de dysplasie rénale – ce qui signifie que ses reins ne se sont pas développés correctement dans l’utérus – et ses antécédents de deux transplantations rénales signifient qu’elle est immunodéprimée et présente un risque plus élevé de développer complications à la suite de COVID-19.

Alors que la maladie continue de se propager dans le monde, Sarah a admis qu’elle s’inquiétait de ce qui pourrait arriver si elle était infectée.

S’exprimant sur un épisode à venir du podcast “Brad Behavior” de Brad Goreski, l’actrice de 29 ans a déclaré: “Je suis évidemment immunodéprimé avec mes antécédents de greffe et je suis sous immunosuppresseurs, donc tout dans cette maison est désinfecté.

“Disons que quelqu’un a un bug de 24 heures, je l’ai pendant une semaine ou plus. Pour moi, c’est vraiment dangereux. Mon niveau de panique est assez élevé, mais j’ai aussi beaucoup de problèmes de santé qui sont très sensibles au stress, donc J’essaye de rester calme. ”

Sarah dit que son plan pour le moment est de “rester à la maison” autant que possible, afin de limiter le nombre de personnes avec lesquelles elle entre en contact, ce qui la protégera le plus possible de contracter le virus.

Et la beauté dit également que l’inquiétude suscitée par le virus l’a déçue du manque de compassion manifesté par certaines “personnes en bonne santé”, qui stockent de la nourriture au cas où elles auraient besoin de se mettre en quarantaine.

Elle a ajouté: “La chose la plus ennuyeuse pour moi en ce moment, ce sont les jeunes et les personnes en bonne santé qui font des descentes dans les épiceries, qui font des descentes dans les pharmacies. Ils laissent des gens de plus de 60 ans, qui n’ont peut-être pas d’enfant pour faire leurs courses. eux, laissés à eux-mêmes. ”

Au lieu de cela, Sarah veut voir les gens “se réunir” et insiste sur le fait qu’elle offrirait de faire du shopping pour les personnes âgées et handicapées si elle n’était pas en danger elle-même.

Elle a expliqué: “Je pense que c’est vraiment un moment important pour pratiquer la compassion, l’amour, la générosité. Apprenons de quelque chose comme ça.

“Nous avons littéralement affaire à des gens qui pourraient mourir et je pense simplement que c’est vraiment le moment de se réunir.”

