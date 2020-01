Le nom complet de la fille de Cameron Diaz révélé

2020-01-18 07:30:05

Le nom complet de la fille de Cameron Diaz et Benji Madden est Raddix Chloe Wildflower Madden, selon son certificat de naissance, qui a été obtenu par The Blast.

Le nom complet de la fille de Cameron Diaz a été révélé.

L’actrice de 47 ans et son mari Benji Madden ont annoncé récemment qu’ils avaient accueilli leur premier enfant, Raddix Madden, dans le mot et maintenant de nouveaux détails ont été révélés après que The Blast a obtenu son certificat de naissance.

Le nom complet du tot est Raddix Chloe Wildflower Madden et elle est née le 30 décembre 2019 à 13h58. à l’hôpital Cedars Sinai de Los Angeles.

Cameron et Benji, 40 ans, ont précédemment partagé leur bébé dans une déclaration commune, dans laquelle ils ont dit qu’ils étaient “tellement heureux, bénis et reconnaissants” d’avoir ajouté à leur famille.

La déclaration se lisait comme suit: “Bonne année des Maddens! Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden. Elle a instantanément capturé notre cœur et a complété notre famille … nous sommes ravis de partager cette nouvelle, nous ressentons également un fort instinct pour protéger la vie privée de notre tout-petit. Nous ne publierons donc pas de photos ni ne partagerons plus de détails, à part le fait qu’elle est vraiment très mignonne !! Dites RAD 🙂 De notre famille à la vôtre, nous vous envoyons notre amour et nos meilleurs vœux pour une bonne année et une bonne nouvelle décennie … Cordialement, Cameron & Benji (sic) ”

La nouvelle de bébé arrive quelques mois seulement après que la star d’Annie a jailli de la vie conjugale avec le rockeur de Madden Brothers.

S’exprimant en août, l’actrice a déclaré: “Se marier avec lui était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mon mari est le meilleur. C’est le plus grand être humain et c’est mon grand partenaire. Le mariage est certainement difficile, et c’est beaucoup de travail. Vous avez besoin de quelqu’un qui est disposé à faire le travail avec vous, car il n’y a pas 60-40 dans le mariage. C’est 50-50, point. Tout le temps. ”

