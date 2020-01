Le nom de John Legend avec sa fille

2020-01-29 12:30:04

La fille de John Legend a cessé de l’appeler «papa» et a commencé à utiliser son prénom à la place parce qu’elle sait que les gens trouvent ça drôle.

La hitmaker «All of Me» pense que Luna, trois ans, «lui embrouille» parce qu’elle sait qu’elle ne devrait pas l’appeler John, mais elle continue de le faire parce que cela fait rire les gens.

Il a dit: “Je l’emmenais à l’école ce matin et elle l’a répété! Et elle a ri, alors elle sait que c’est une chose qu’elle n’est pas censée faire, mais maintenant elle ne fait que jouer avec moi.”

L’épouse de John, Chrissy Teigen, a ajouté: “Quand elle aura un rire, elle le fera … elle le poursuivra.”

John a ajouté: “Elle ressemble beaucoup à [Chrissy]. ”

Alors que Luna insiste pour appeler la chanteuse de 41 ans par son prénom, le couple – qui a également son fils Miles, âgé de 20 mois ensemble – a récemment réussi à la persuader loin du surnom qu’elle avait initialement choisi pour leur nouveau chien Petey.

Chrissy a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “John a réussi à convaincre Luna du nom de Kitty.”

John a ajouté: “Elle voulait l’appeler Kitty. J’avais juste l’impression que ça n’allait pas résonner.”

L’année dernière, John a été nommé Sexiest Man Alive par le magazine People et la star de «Lip Sync Battle» a affirmé que la distinction avait déclenché un changement «choquant» dans la garde-robe de son mari.

Elle a dit: “Je dirais que sa garde-robe pourrait changer un peu. Après avoir eu Sexiest Man Alive, il portait juste un costume sans chemise … et c’était assez choquant et choquant.”

John a confirmé: “Ouais. Je suis revenu à la normale maintenant.”

Le mannequin Sports Illustrated a plaisanté en disant que le chanteur d’Ordinary People n’avait obtenu le titre que parce qu’il avait déjà été remporté par d’autres entraîneurs sur «The Voice» Adam Levine et Blake Shelton.

Elle a dit: “Je pensais que c’était plutôt cool qu’il ait [Sexiest Man Alive] et puis je me suis dit: «Attendez – tout le monde sur« The Voice »comprend.

“Donc, je pense que c’est pourquoi il s’est inscrit à ‘The Voice’.”

