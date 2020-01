Le nouveau documentaire de Chrissy Teigen vous fera aimer encore plus la malbouffe

Chrissy Teigen a connu la gloire il y a de nombreuses années en tant que mannequin, bien que ces jours-ci, elle ait entrepris toutes sortes de projets intéressants. Teigen est à la fois mère, épouse, personnalité de la télévision, commentatrice des médias sociaux et auteur de livres de cuisine.

Récemment, elle a également pu ajouter un autre emploi à son CV: producteur de documentaires. Teigen a travaillé sur un documentaire sur une malbouffe qui est aimée par les gens du monde entier. Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur le nouveau projet passionnant de Teigen.

Chrissy Teigen aura un documentaire sur les frites

Chrissy Teigen | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

En décembre 2019, Variety a annoncé que le nouveau documentaire de Teigen s’appellerait Fries! Le film. Il s’agira du «raisonnement derrière l’amour universel pour les pommes de terre frites» et «suivra les chefs, les célébrités, les agriculteurs, les spécialistes de l’alimentation et plus encore alors qu’ils puisent dans les histoires et les saveurs derrière les alevins.

Teigen a signé pour travailler en tant que producteur ainsi que pour apparaître dans le film. Dans un communiqué, elle a partagé: «J’ai toujours su que mon amour des frites et des années d’expérience dans le domaine étaient censés servir un objectif plus élevé. Ravi de travailler aux côtés de cette incroyable équipe et de partager nos découvertes. »

On ne sait pas quand le film sortira, mais plusieurs médias pensent qu’il pourrait sortir dans le courant de 2020.

Chrissy Teigen est une gourmande sérieuse

Peut-être que les nouvelles de ce documentaire ne sont pas surprenantes pour les fans qui sont conscients de l’amour de Teigen pour la nourriture. Elle a publié deux livres de cuisine à succès ainsi qu’une ligne d’ustensiles de cuisine avec Target, il est donc clair que Teigen sait vraiment beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la cuisine.

Teigen a également beaucoup parlé de sa nourriture préférée. Quiconque la suit sur les réseaux sociaux aura accès à toutes sortes de publications sur la nourriture.

De plus, elle a souvent parlé de ce qu’elle aime manger. Par exemple, Teigen aime la nourriture du monde entier, comme le pho vietnamien, les sushis japonais, le barbecue coréen et divers plats méditerranéens. Elle est à moitié thaïlandaise, donc la cuisine thaïlandaise est également au menu chez elle.

Teigen est également un fan de la restauration rapide. Elle aime Shake Shack, Taco Bell, McDonald’s et Wendy’s.

Chrissy Teigen suit-elle un régime?

Les régimes sont extrêmement courants à Hollywood, où la plupart des célébrités devraient avoir une certaine taille et conserver un bon physique. Cependant, Teigen ne suit pas beaucoup les régimes.

Elle essaie souvent de manger des aliments sains et biologiques, mais Teigen se permet d’avoir un fast-food toutes les quelques semaines pour équilibrer les choses. Elle a dit une fois à Delish: «J’ai des ennemis qui me demandent pourquoi je mangerais ce genre de viande? Il y a un équilibre avec quoi que ce soit. Quand je cuisine, tout est bio et très propre; Je suis méticuleux et un peu fou à ce sujet. Mais parfois, vous voulez juste un Doritos Locos Taco. »

Bien sûr, quand Teigen a une séance photo à venir, elle essaie de manger des repas faibles en glucides. Elle a également quelques trucs et astuces qu’elle utilise pour profiter d’une nourriture qu’elle aime sans aller trop loin avec les glucides. Par exemple, Teigen a partagé une fois une façon amusante de manger des Doritos sans avoir l’impression d’avoir triché sur un régime.

“Je lèche l’assaisonnement au nacho et remets les chips dans le sac”, a-t-elle expliqué à Delish. “Vous obtenez toujours toute la saveur, pas tous les glucides!”

Une autre chose que Teigen fait lorsqu’elle doit suivre un régime alimentaire strict est d’écrire toutes les choses dont elle a envie et qu’elle peut manger par la suite. Cela aide à éliminer l’obsession du cerveau de sorte que l’on ne se concentre plus autant sur ce que la nourriture n’est pas autorisée à un moment donné.