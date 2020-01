Le nouveau film “Ghostbusters” est-il toujours une comédie? Cette étoile a la réponse

Ce fut une course folle pour les fans de Ghostbusters. Le film original d’Ivan Reitman est devenu l’un des plus grands succès de 1984 et a déclenché un phénomène culturel pop. Bien que sa suite de 1989 n’ait pas été tout à fait à la hauteur, elle a marqué – pendant la plus longue période – le dernier souffle de la franchise de films Ghostbusters.

Ensuite, le réalisateur Paul Feig a tenté de relancer la série avec son redémarrage en 2016, dirigé par Kristen Wiig et Melissa McCarthy. Mais bien que ce film ait certainement ses fans, ce n’était pas le suivi que de nombreux fans de Ghostbusters espéraient depuis longtemps.

Le fils d’Ivan Reitman, Jason Reitman – un cinéaste estimé à part entière – revient à la continuité d’origine avec Ghostbusters: Afterlife. Mais le film conservera-t-il le sens de l’humour qui a fait de ce premier Ghostbusters un classique?

Une réplique du véhicule Ecto-1 | Marc Piasecki / .

La bande-annonce de “Ghostbusters: Afterlife”

La première bande-annonce de Ghostbusters: Afterlife a rendu le décor du film très clair. Reprenant en temps réel de Ghostbusters 2, le film reconnaît la présence fantomatique massive à New York pendant les beaux jours de l’équipe d’origine. Mais il présente aux cinéphiles de nouveaux personnages.

Ghostbusters: Afterlife se concentre sur une mère célibataire (Carrie Coon) et ses deux enfants (Finn Wolfhard et McKenna Grace). Après avoir déménagé dans une petite ville de l’Oklahoma, les enfants découvrent la vérité derrière les Ghostbusters. Plus important encore, ils réalisent leur lien personnel avec l’équipe.

Cette première séquence ne donne aux téléspectateurs qu’un aperçu de la façon dont Ghostbusters: Afterlife s’appuiera sur les films précédents. Néanmoins, certains fans ont rechigné à son ton un peu plus simple ainsi qu’à sa concentration sur une nouvelle génération de personnages.

Finn Wolfhard, star de «Stranger Things», rejoint la franchise

Compte tenu de l’importance de Wolfhard dans Stranger Things dans les années 80, nous pouvons comprendre pourquoi les fans de longue date de Ghostbusters pourraient être concernés. Ces deux premiers films étaient avant tout des comédies. La bande-annonce du nouveau film le positionne plus comme un mystère trop respectueux pour ses prédécesseurs que comme une émeute de rire digne de leur tenir tête.

Bien sûr, les stars de Ghostbusters: Afterlife connaissaient parfaitement l’impact de cette franchise. Quant à Wolfhard lui-même, il a même eu l’occasion de monter sur le siège conducteur de l’Ecto-1. Comme il l’a dit au Hollywood Reporter, Wolfhard n’était pas en mesure de conduire la voiture des Ghostbusters. Pourtant, ce fait n’enlève rien à l’expérience.

“Il y a eu quelques séquences où j’ai pu appuyer sur la pédale de frein, mais c’était époustouflant juste d’être dedans”, a déclaré Wolfhard. «Ils ont mis un moteur Corvette à l’intérieur pour qu’il soit plus puissant. … Il se déclencherait et je le désactiverais ensuite. »

La star purifie l’air sur le ton du nouveau film

Dans l’interview de THR, Wolfhard propose également quelques informations sur son personnage, Trevor.

“[Trevor’s] un personnage assez stupide », a-t-il déclaré. “Ce n’est pas qu’il est muet. C’est juste un adolescent stupide et totalement naïf. Tout est bien au-dessus de sa tête. Il est obsédé par les voitures et les filles. C’est vraiment amusant de le jouer. “

Encore mieux, l’acteur a clarifié le ton de Ghostbusters: Afterlife, assurant aux fans que c’est beaucoup plus drôle qu’il n’y paraît.

“La bande-annonce n’en a montré qu’une partie, mais c’est un film Ghostbusters donc c’est un film vraiment drôle”, a déclaré Wolfhard. «Chaque scène contient de la comédie. Je suis ravi que les gens voient plus d’humour dans le film. “

C’est sans aucun doute un soulagement pour les fans qui craignaient Ghostbusters: Afterlife manquait cette étincelle comique. Nous savons déjà que la plupart des acteurs des films originaux reprennent leur rôle. Il va donc de soi que ce film emboîterait le pas au rire du passé.

Quant au manque de rire de la bande-annonce, cela fait plus de 30 ans que nous avons revisité cette histoire. Naturellement, la campagne de marketing – un peu comme d’autres «héritages» tels que Star Wars: The Force Awakens et Creed – puise dans la nostalgie. Avec un peu de chance, Reitman peut reprendre ce que son père a apporté à ces précédents films Ghostbusters.

Ghostbusters: Afterlife sortira en salles le 10 juillet 2020.