Le nouveau livre de Katherine Schwarzenegger Pratt était «émotionnel» à écrire

2020-03-04 23:30:04

Katherine Schwarzenegger Pratt dit que l’écriture de son nouveau livre «Le cadeau du pardon» était un processus «émotionnel et vulnérable».

Katherine Schwarzenegger Pratt dit que l’écriture de son nouveau livre «Le cadeau du pardon» était un processus «émotionnel et vulnérable».

L’auteur de 30 ans devrait sortir le tome le 10 mars et a déclaré que l’interview des 22 personnes dont les histoires constituent le livre était un processus difficile, car elles avaient chacune enduré un “chagrin d’amour”.

“ Le don du pardon ” explore les expériences les plus difficiles et les plus personnelles des 22 sujets de Katherine – y compris Elizabeth Smart, Scarlett Lewis, Sue Klebold, Tanya Brown et plus – et leurs voyages ultérieurs pour trouver la paix et la guérison.

Katherine a déclaré: “Les conversations [we had] étaient vraiment crus et émotionnels et vulnérables. Je voulais gérer cela avec grâce et conscience, et être vraiment conscient de leur chagrin. Tout le monde a lu leurs sections et leur a donné le sceau d’approbation. ”

Et la beauté – qui est mariée à Chris Pratt – dit qu’elle a été réduite en larmes à plusieurs reprises tout au long du processus d’entrevue, d’écriture et de montage.

Elle a ajouté: “J’ai eu de nombreuses fois où je commençais à pleurer parce que je voulais tellement bien faire tout le monde. Je suis vraiment très reconnaissante qu’ils aient même été prêts à me parler en tant qu’étranger. Je ne l’ai pas fait attendez-vous vraiment à ce que les gens soient vraiment excités par la façon dont j’ai écrit sur leurs expériences de vie. C’était vraiment quelque chose de spécial. ”

Katherine a demandé l’aide de son conjoint Chris et de sa mère Maria Shriver pour éditer et lire des extraits du livre, et se sont dit “vraiment impressionnés” par le produit fini.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Ma mère était très impliquée. Elle trouvera toujours quelque chose à corriger ou à modifier, et j’ai adoré avoir ses réflexions sur tout cela. Je n’aime pas envoyer aux gens des parties du livre comme J’écris, j’aime que ce soit un produit final et je m’assure qu’il est parfait, donc les seules personnes qui lisent le livre [before it was done] étaient mon mari et ma mère. Ils ont tous les deux été très impressionnés et aussi très excités pour moi car ils savent à quel point je suis passionné par ce livre et ce sujet. “

Mots clés: Katherine Schwarzenegger Pratt, Chris Pratt, Maria Shriver

Retour au flux

.