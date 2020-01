Le nouveau rôle royal du prince William

2020-01-25 17:00:07

La reine Elizabeth britannique a nommé son petit-fils, le prince William, Lord High Commissioner à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Le royal de 37 ans a été nommé au poste par sa grand-mère, la reine Elizabeth, et il représentera le souverain à l’Assemblée générale.

Le palais de Kensington a annoncé la nouvelle sur Twitter, expliquant: “La Reine a nommé le prince William au poste de haut-commissaire à l’Assemblée générale de @churchscotland cette année.”

Le rôle du Lord Haut Commissaire est de maintenir les relations entre l’État et l’Église, et la Reine nomme un nouveau commissaire chaque année, sur les conseils du Premier ministre.

Les membres de la famille royale qui ont servi dans le passé comprennent les enfants de la reine, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Le Lord Haut Commissaire prononce des allocutions d’ouverture et de clôture à l’Assemblée générale et rend compte à la Reine de ses travaux. Pour la durée de l’Assemblée générale, le Lord High Commissioner est autorisé à résider au palais de Holyroodhouse et reçoit une garde d’honneur, un salut de 21 armes à feu et les clés de la ville d’Édimbourg, selon Royal.uk.

Pendant ce temps, il a été annoncé cette semaine que le duc et la duchesse de Cambridge participeraient aux EE BAFTA le 2 février.

Le prince William et son épouse la duchesse Catherine sont des habitués de la prestigieuse cérémonie de remise des prix et cette fois-ci, ils célébreront la 10e année de William en tant que président de la British Academy of Film and Television Arts au Royal Albert Hall de Londres.

Amanda Berry OBE, directrice générale de BAFTA, a déclaré: “Nous sommes très heureux que le duc et la duchesse se joindront à nous pour célébrer une autre année exceptionnelle dans le cinéma.

“Cette année marque la 10e année de The Duke en tant que président de BAFTA et son implication a été inestimable pour le travail que nous faisons, du lancement de notre activité mondiale de nouveaux talents en 2011, au soutien du programme de bourses d’études BAFTA et à l’aide à la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse BAFTA. n’a jamais entrepris.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants à Leurs Altesses Royales pour leur soutien continu et nous nous réjouissons de les accueillir aux Film Awards le dimanche 2 février.”

Le palais de Kensington a également confirmé sa présence à la cérémonie à venir.

Ils ont déclaré: “Le duc et la duchesse de Cambridge assisteront à la cérémonie des EE British Academy Film Awards au Royal Albert Hall le dimanche 2 février.”

