Le nouveau spectacle Quibi est «CSI» rencontre «Extreme Makeover»

L’année dernière, une nouvelle émission de télévision a été dévoilée qui serait une combinaison de deux genres très populaires: la rénovation domiciliaire et le vrai crime. Intitulée Murder House Flip, la nouvelle série sur le service de streaming Quibi est exactement ce que son nom laisse entendre. Murder House Flip montrera les histoires vraies d’experts remodelant des maisons qui étaient autrefois de véritables scènes de crime. Ce n’est pas HGTV, mais si vous êtes fan de Flipped et du podcast My Favorite Murder? Ce spectacle pourrait être fait pour vous.

Quibi est la nouvelle plateforme de streaming pour votre smartphone

Entertainment Weekly a décrit Murder House Flip, «alors que CSI rencontre Extreme Makeover: Home Edition». Cependant, ils reconnaissent que le titre réel de l’émission explique également exactement de quoi il s’agit.

“Dans chaque épisode, les hôtes et experts en rénovation Mikel Welch et Joelle Uzyel rénovent une maison où un assassinat macabre a eu lieu”, a expliqué EW. La bande-annonce de Murder House Flip donne un aperçu de ce qui se passe dans la rénovation d’une ancienne scène de crime.

Extreme Makeover: Home Edition | Banque Bobby / WireImage

“Pour nous permettre de vivre près de la plage, nous avons dû acheter une maison où un gars a coupé sa femme”, explique un propriétaire dans la caravane. La maison, ont-ils expliqué, est passée de «morbide à merveilleuse».

La remorque Quibi pointe également vers une maison dans laquelle sept corps enterrés ont été découverts.

Espérons juste qu’il n’y a pas de fantômes.

Le fondateur de Quibi, Jeffrey Katzenberg, s’exprime sur scène au CES | Denise Truscello / . pour Quibi

“Murder House Flip” est le meilleur des deux mondes: le vrai crime et la rénovation domiciliaire

“Il ne s’agit pas seulement de design. Nous devons redonner vie et énergie à l’espace », a déclaré Welch, l’un des co-hôtes de Murder House Flip à Entertainment Weekly.

Et il se passe beaucoup de choses dans ces foyers pour homicides. Dans une maison, «une arme du crime peut encore être cachée». L’autre hôte de Quibi, Uzyel, note également que dans une maison, «les propriétaires utilisent la même douche où quelqu’un a été démembré».

Une bande de police pend dans la rue devant la maison que Dennis Rader (connu sous le nom de tueur BTK) occupait Larry W. Smith / .

Vous pensiez que Extreme Makeover était émotionnel!

Et quand pouvons-nous voir ces maisons devenues effrayantes?

“Murder House Flip sera disponible sur Quibi lors du lancement de la plate-forme de streaming mobile le 6 avril”, a rapporté EW.

Chaque épisode sur Quibi dure 10 minutes ou moins.