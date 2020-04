Le nouveau talk-show de Reese Witherspoon

2020-04-01 11:30:05

Reese Witherspoon lance un nouveau talk-show en ligne, une émanation de sa série Netflix ‘Shine On With Reese’.

L’actrice de 44 ans a fait appel à une équipe d’experts qui offrira des astuces et des conseils sur une variété de situations auxquelles les personnes peuvent être confrontées lors de la mise en quarantaine à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus après avoir personnellement trouvé leurs conversations “si utiles”.

Reese a annoncé dans une vidéo Instagram: “J’ai réfléchi à des moyens de redonner en ce moment.

“Il y a quelques années, j’ai fait cette émission intitulée ‘Shine On With Reese’. C’était sur Netflix. En fait, c’est toujours sur Netflix et c’est vraiment bien. J’ai parlé à des experts dans différents domaines qui m’inspirent vraiment.

“Donc, alors que je parlais à différentes personnes, je me suis dit” et si je partage certaines conversations que j’ai en ce moment sur la façon de gérer cette fois et de les partager avec vous. ”

“Je parle à des experts parentaux. Je parle à des conseillers matrimoniaux. Des gens qui me conseillent sur les finances personnelles. Des gens qui m’apprennent juste des repas amusants et inspirants. J’ai pensé que je partagerais certaines de ces conversations avec vous les gars et j’espère vous les trouvez utiles et peut-être stimulantes ou utiles. ”

La star de “ Big Little Lies ” – qui a un fils de sept ans, le Tennessee, avec son mari Jim Toth et Ava, 20 ans, et Deacon, 16 ans, avec son ex-mari Ryan Phillippe – a annoncé que le premier épisode mettra en vedette l’auteur Eve Rodsky, qui a écrit «Fair Play», qui consiste à diviser les tâches ménagères.

Elle a écrit sur Instagram: “J’ai tellement appris d’Eve sur la façon d’avoir des conversations avec votre partenaire sur la répartition des tâches ménagères, sur la façon de s’adapter à l’école-maison (trois enfants à la maison et deux parents qui travaillent ne sont PAS des plaisanteries!) Et ce que le” Dirty Dozen “les besoins minimaux de chaque ménage sont (sic)”

