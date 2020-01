Le nouvel effort musical de Snoop Dogg lui fait découvrir un genre ridicule

Calvin Cordozar Broadus, Jr. – connu dans le monde entier comme Snoop Dogg – a certainement eu une vie fascinante. Après avoir passé ses premières années dans et hors de prison pour des accusations de drogue, Snoop Dogg a grimpé au sommet des charts dans le monde du hip hop au moment où le genre atteignait son apogée. Il s’est ensuite étendu au monde de la télé-réalité, s’est lié d’amitié avec Martha Stewart et est devenu un magnat de la marijuana.

Il est sûr de dire que Snoop Dogg a l’une des trajectoires de vie les plus intéressantes du monde du divertissement. Maintenant, il semble que Snoop Dogg devrait étendre encore plus ses compétences en abordant un tout nouveau genre musical.

Les débuts de Snoop Dogg étaient violents et criminels

Snoop Dogg | Frazer Harrison / . pour l’IMC

Snoop Dogg est né à Long Beach, en Californie, en 1971. Il a obtenu son surnom célèbre parce que sa mère pensait qu’il ressemblait à Snoopy de la bande dessinée Peanuts.

Son jeune âge adulte était rempli d’activités criminelles et de violence. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogue et était célèbre pour son association avec le Rollin’s 20s Crips Gang, une affiliation à laquelle il fait souvent référence dans ses paroles. En 1996, il a même été jugé (puis acquitté) pour meurtre.

La percée du rappeur dans le monde de la musique est survenue lorsqu’il s’est connecté avec le Dr Dre. Lorsque l’album solo de Dre, The Chronic, a explosé en popularité, il a fallu Snoop Dogg, qui a joué sur plusieurs pistes avec lui.

Ce qui a suivi a été une série d’enregistrements à succès ponctués de différends contractuels et de sauts de labels, mais le résultat final a été une carrière de plusieurs décennies qui a laissé Snoop Dogg solidement ancré dans la plus grande époque du hip hop.

Snoop Dogg se lance dans le jeu d’acteur et l’entrepreneuriat

À partir du début des années 2000, Snoop Dogg a décidé de s’essayer au monde du théâtre, et depuis, il est présent à la télévision. Jouant principalement de petits rôles d’invité dans des séries télévisées et des films, il a fait une grande variété d’apparitions, notamment des drames comme Training Day, des comédies comme The Bernie Mac Show et des incontournables de longue date comme Law & Order: SVU.

Jamais un à enfermer, il a encore une fois élargi son portefeuille économique en essayant une nouvelle entreprise: l’industrie légale des mauvaises herbes. Un ajustement naturel pour être le visage de la marijuana, Snoop Dogg fait partie de Casa Verde Capital, une société de capital-risque spécialisée dans le cannabis. Il a également été ambassadeur de la marque pour Seedo Homelab, une entreprise de marijuana de haute technologie qui utilise l’intelligence artificielle pour aider les laboratoires de culture hydroponiques.

Il semble que Snoop Dogg soit prêt à se diversifier à nouveau

Le vaste ensemble de compétences de Snoop Dogg lui a conféré des talents inhabituels, et maintenant il est prêt à essayer une autre opportunité unique. Ses principaux succès sont centrés sur l’alcool, la drogue et la violence, donc si vous deviez nommer quelqu’un qui serait parfait pour créer des berceuses pour enfants, Snoop Dogg serait probablement assez bas sur la liste.

Cependant, c’est exactement ce que l’artiste hip-hop devenu entrepreneur en herbe et auteur de livres de cuisine a en préparation. L’album de la berceuse contiendra des versions adaptées aux enfants de certains de ses plus grands succès, notamment «Drop It Like It’s Hot» et «Doggy Dogg World».

Le projet est un partenariat avec Rockabye Baby! La musique et Snoop Dogg ne seront pas le seul rappeur prêtant ses talents pour aider les petits à s’endormir. Des artistes comme Eminem et Kanye West ont travaillé avec la société dans le passé.

Que l’album à venir, intitulé Lullaby Renditions of Snoop Dogg, soit davantage un cadeau de nouveauté que les adultes nostalgiques passent pour rire ou un ensemble de berceuses légitimement apaisant qui ont de minuscules tout-petits appelant à plus reste à voir. Quoi qu’il en soit, nous pouvons être assurés que Snoop Dogg continuera à entreprendre des projets intéressants et à démontrer à quel point ses nombreuses compétences peuvent être polyvalentes.