Le pain de viande n’aime plus manger de la viande

2020-01-13 17:00:02

La légende de la musique Meat Loaf admet qu’il a “enlevé” la viande.

Le pain de viande admet qu’il a «enlevé» la viande.

La légende de la musique, âgée de 72 ans – qui a perdu 70 livres en suivant un régime faible en gras et en sucre – a essayé divers régimes alimentaires au fil des ans et n’est plus un grand fan de produits animaux.

Dans une interview avec le journal Metro, Meat a déclaré: “J’ai en quelque sorte perdu la viande. Je mange toujours du poisson et du poulet de temps en temps.

“J’ai été végétarien pendant 11 ans, mais ensuite je voulais perdre du poids, alors j’ai suivi l’un de ces régimes à faible teneur en glucides et j’ai abandonné les légumes parce que je prends du poids en tant que végétarien. Ensuite, j’ai pris un régime faible en gras / régime pauvre en sucre et perdu 70 livres. ”

La viande a perdu du poids dans le but de guérir ses maux de dos, bien que cela n’ait eu que peu d’effet.

Le hitmaker “Bat Out of Hell” a expliqué: “C’était mon dos. Je pensais que si je perdais du poids, ce serait peut-être mieux mais c’était la même chose. J’ai eu quatre chirurgies du dos au cours des quatre dernières années.

“J’avais réservé un spectacle au Madison Square Garden de New York et à six semaines de là, nous étions en répétition – et mon dos! J’étais en chirurgie depuis quelques jours.”

Pendant ce temps, Meat a également révélé qu’il trouvait “difficile” de rester en contact avec des personnes avec lesquelles il avait travaillé dans sa carrière musicale et d’acteur, où il a joué dans des films tels que “Fight Club” et “Wayne’s World”.

Il a dit: “C’est difficile. Vivant à Détroit, nous avons ouvert pour The Who et c’est là que je suis devenu ami avec Roger Daltrey et que je suis resté en contact le plus longtemps.

“C’est comme quand j’ai fait ‘Fight Club’ avec Brad Pitt, nous restions en contact pendant des années, puis tout d’un coup il est ailleurs.”

Meat se souvient également d’avoir travaillé avec l’ex-femme de Brad, Angelina Jolie, quand elle était une adolescente “timide” sur l’un de ses clips.

Il a dit: “Il (Brad) était marié à Angelina, dont la première chose sur le film a été la vidéo de ‘Rock’ N ‘Roll Dreams Come Through’. Je me souviens qu’elle avait 16 ans, très timide, très gentille et je me souviens elle ne voulait pas aller déjeuner donc je lui apportais le déjeuner. ”

La viande n’est pas apparue dans un film depuis ‘Wishin’ et Hopin ” en 2014 mais admet qu’il va “toujours” retourner dans le cinéma.

Il a dit: “J’agirai toujours. Nous tournerions pendant un certain temps et ensuite quelqu’un m’offrirait un film alors j’irais faire ça. De 1996 à 2000 j’ai fait neuf films.”

Mots clés: Pain de viande, Brad Pitt, Angelina Jolie, Roger Daltrey

Retour au flux

.