Le partenaire d’Oprah Winfrey reste dans une maison d’hôtes au milieu d’une épidémie de coronavirus

Le partenaire d’Oprah Winfrey, Steadman Graham, a emménagé dans leur maison d’hôtes au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le magnat des médias, âgé de 66 ans, a demandé à Stedman Graham de ne pas rester avec elle dans leur maison principale par mesure de précaution car elle n’est toujours pas complètement rétablie d’une pneumonie et ne veut pas risquer d’attraper un coronavirus, en particulier parce que son compagnon de longue date a voyagé récemment.

Elle a révélé sur Instagram en direct: “Stedman est à la maison d’hôtes. Vous savez tous que j’ai eu une pneumonie à la fin de l’année dernière et vous pouvez toujours entendre la rauque dans ma gorge parfois.

“Et je viens de quitter les antibiotiques la semaine dernière et donc Stedman était en retard à la fête. Stedman n’est arrivé de Chicago que jeudi et il parlait à Saint-Louis samedi et il était à bord d’avions.”

Oprah avait insisté sur le fait qu’il était important d’agir avant que Stedman ne revienne de son voyage.

Dit-elle: “[He] était comme “Quelle est la procédure pour rentrer à la maison?” Et je me disais: ‘Tu ne viens pas ici et tu dors dans mon lit. Cela ne fonctionne pas de cette façon … La distance sociale ne signifie pas que vous pouvez dormir dans un lit avec quelqu’un après avoir quitté American Airlines. Nous ne pouvons pas jouer à ces jeux. ”

Le couple a mis au point un système qui permet à Oprah de laisser les repas à Stedman et il est heureux de se conformer s’il veut que la star de «Wrinkle in Time» reste «en sécurité».

Elle a expliqué: “Je laisse de la nourriture sur le pas de la porte … Il est content de m’avoir en sécurité. Nous le prenons juste dîner et nous lui prenons le petit déjeuner.”

Pendant sa période d’auto-quarantaine, Oprah essaie de “rester en bonne santé” et vise à boire “huit verres d’eau par jour”.

Elle a plaisanté: “Toutes les choses amusantes.”

