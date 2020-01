Le passé secret de Blake Shelton comprend la participation à des concours embarrassants

Blake Shelton est l’un des artistes country les plus célèbres d’aujourd’hui. Il est devenu célèbre au début des années 2000 avec des chansons à succès comme «Austin» et «The Baby». Depuis lors, il a fait des tournées dans le monde entier et a remporté d’innombrables prix pour son travail.

La carrière réussie de Shelton est bien connue de nombreux fans, mais peu de gens savent à quoi ressemblait son enfance. En fait, le passé de Shelton comprend quelque chose de plutôt surprenant: les concours de beauté.

Lisez la suite pour savoir comment Shelton a fini par s’impliquer dans les concours et comment il a ressenti cette expérience en grandissant.

Blake Shelton a grandi dans une petite ville de l’Oklahoma

Blake Shelton | Rodin Eckenroth / . pour NBC

Shelton est né le 18 juin 1976 à Ada, Oklahoma. Ses parents sont Dorothy, propriétaire d’un salon de beauté, et Richard Shelton, vendeur de voitures.

Bien que ses parents ne soient pas impliqués dans l’industrie du divertissement, Shelton avait un amour pour la musique à un jeune âge. Il a appris à jouer de la guitare à l’âge de 12 ans. Au moment où Shelton était adolescent, il écrivait déjà ses propres chansons.

La mère de Blake Shelton l’entraînait dans des concours

La mère de Shelton, Dorothy, a souvent soutenu ses ambitions musicales en grandissant. Lorsque Shelton était à l’école primaire, sa mère l’a engagé dans des concours d’enfant afin de lui montrer ses talents d’interprète pendant la partie talent.

Puisqu’il n’y avait pas de concours pour les garçons, Shelton a dû rivaliser avec les filles. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Shelton a plaisanté en disant qu’il ne faisait que des concours pour «ramasser des poussins», mais il a finalement admis qu’il avait définitivement fait tout ce que les filles devaient faire.

“Pour que je puisse chanter dans le concours, comme ma mère le voulait, je devais porter les tenues de soirée et toutes ces conneries”, a déclaré Shelton.

Blake Shelton a dit que l’expérience l’avait presque fait renoncer au chant

Alors que certains enfants aiment vraiment être dans les concours, Shelton n’était pas l’un d’eux.

Dans un épisode de Live With Kelly et Ryan, Shelton a révélé qu’il «détestait» l’expérience, et cela l’a presque fait changer d’avis sur la musique.

«Je détestais tellement ça, que je ne voulais presque plus aimer, être chanteur», a expliqué Shelton. «Je me disais:« Maman, j’ai changé d’avis, je n’aime pas chanter. Je ne veux pas faire ça. “”

Une partie de l’expérience négative de Shelton est également due à la façon dont ses pairs l’ont traité. Shelton a rappelé que les choses n’étaient pas toujours agréables à l’école à cause des concours.

“C’est embarrassant”, a déclaré Shelton. «Vous vous faites battre lorsque vous allez à l’école. «Mec, tu étais dans un concours? Ha ha! “Et je le frappais, puis je me battais.”

Lorsqu’on lui a demandé comment les autres enfants étaient au courant de ses concours de concours, Shelton a partagé: «Il n’y a, par exemple, que cinq enfants dans mon école. Nous savions tous ce que chacun faisait. »

La carrière d’interprète de Blake Shelton a repris après le lycée

Bien que les concours de beauté n’aient pas fait de Shelton une star, il a continué à pratiquer et à jouer de la musique en grandissant.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires au milieu des années 1990, Shelton a déménagé à Nashville dans l’espoir de travailler dans la musique country. Il a fait des petits boulots et a fait du réseautage avec diverses personnes pendant quelques années avant de décrocher un contrat d’enregistrement avec Giant Records en 2001.

La même année, Shelton sort son premier single, «Austin», qui passe directement au numéro un et est certifié platine. La chanson est également restée à la première place pendant cinq semaines.

Au cours des deux prochaines décennies, Shelton continuerait de vendre d’innombrables disques et de produire de nombreux succès numéro un.

Aujourd’hui, il est juge dans l’émission de télévision populaire The Voice et encadre la prochaine génération d’artistes. De toute évidence, c’est une bonne chose que Shelton n’ait pas laissé son expérience de spectacle lui faire renoncer à son rêve de devenir chanteur.