Le pasteur Cal Roberson se demande si la justice de Zach a épousé Mindy Shiben «pour les mauvaises raisons»

Pendant que Zach

La justice et Mindy Shiben ont célébré leur mariage romantique le jour de leur mariage

à First Sight Saison 10, leurs mariés

la félicité semblait rapidement s’apaiser.

Lors de leur lune de miel au Panama, Zach a admis qu’il n’était pas

attiré par Mindy. Le couple partageait une chambre mais n’avait aucun

l’intimité au-delà d’un simple baiser. Après leur retour dans leur ville natale de D.C., Zach

et Mindy n’a même pas emménagé ensemble par crainte de Zach de s’engager à

une femme avec laquelle il n’a pas senti d’étincelle.

Dans l’épisode du 12 février de Marié à première vue, Zach et Mindy se sont assis avec le pasteur Cal Roberson pour discuter de leur mariage difficile. La séance de Zach avec le pasteur Cal a conduit l’expert en mariage à se demander si les raisons pour lesquelles Zach était venu dans l’émission étaient sincères.

Mindy Shiben | MAFS Lifetime via Instagram

Mindy a dit au pasteur Cal qu’elle voyait toujours du «potentiel» avec Zach

Alors que Zach n’était même pas prête à emménager avec Mindy, elle a dit

Pasteur Cal lors d’une séance de conseil individuelle qu’elle était plus que préparée

sauter tête première à un mariage.

“Ce n’est un secret pour personne que je voulais vraiment me marier et je suis

prêt à s’engager pleinement “, a déclaré la star de Married at First Sight au

pasteur. Elle a poursuivi: «J’aime vraiment Zach. Il est intelligent et il est

aventureux, et tous les experts nous ont associés pour de nombreuses raisons, et je vois

le potentiel.”

Mais Mindy

et Zach avait un problème majeur: la chimie. “En lune de miel, il a réussi

sait qu’il ne ressent pas d’attirance pour moi », a déploré Mindy. “Il est

quelqu’un à qui je veux m’engager, mais il ne me donne rien à travailler

avec.”

Le pasteur Cal a conseillé à Mindy de ne pas fonder son estime de soi sur les réponses de Zach, et lui a rappelé que l’attirance peut augmenter. “Vous êtes une personne intelligente. Tu es une personne attirante », lui a-t-il assuré. “Et j’espère qu’il a le bon sens de le voir.”

Zach a expliqué qu’il savait que Mindy était bon “sur le papier”, mais il ne ressentait aucune chimie

Après sa session avec Mindy, le pasteur Cal n’était pas convaincu

que Zach faisait vraiment l’effort d’une relation sérieuse.

“Il semble que la plupart des problèmes soient dus à l’attitude de Zach”, a-t-il déclaré.

Producteurs à vie.

Lors d’une réunion privée avec Zach, le nouveau mari a admis

savait que Mindy était «bon sur le papier» pour lui. C’était la sensation d’une étincelle, il

a affirmé que cela l’avait laissé froid et distant.

“Je suis aux prises avec l’attirance”, a déclaré Zach au marié

chez First Sight expert. «Tous ces attributs cochent les cases. Et pour moi,

personnellement, la chimie est un peu intangible, que vous ne pouvez pas

fabrication. Et cela stimule votre attirance. Cela alimente votre intensité

capable d’interagir, de découvrir et de faire fonctionner les choses. »

L’entraîneur personnel a ajouté qu’il

n’a pas ressenti la chimie

avec sa femme, peu importe quelle autre attraction il pourrait construire sur la base de la «familiarité»

ou “similitudes” avec elle. Et alors qu’il a admis que Mindy était «athlétique»,

bien-aimé, «drôle» et «intellectuel», il sentait simplement qu’il manquait quelque chose.

“Je ne sais vraiment pas quoi faire”, a avoué Zach. Encore,

il a dit qu’il était disposé à travailler sur son mariage

à Mindy.

Mais le pasteur Cal ne savait pas trop quoi croire. “Je ne suis pas sûr de croire à 100% Zach”, a-t-il déclaré aux producteurs. “Peut-être qu’il est dedans pour de mauvaises raisons. Peut-être qu’il est juste confus. “

Le couple «Marié à première vue» a expliqué ses différences lors d’une séance de conseil

Lors d’une séance de conseil en couple, Zach

et Mindy ont discuté de leurs problèmes jusqu’à présent plus en détail.

Mindy a dit à Zach que c’était douloureux de se faire dire si souvent

partenaire ne l’a pas trouvée sexy. “Ce n’est pas facile de se faire dire plusieurs fois, je suis

tout simplement pas attiré par vous », a déclaré la star de Married at First Sight. “Quand

vous me dites ça, ça m’a fait me sentir un peu déprimé. “

“Je vois les raisons pour lesquelles j’ai été jumelé avec toi,” répondit Zach. “Tu es

intelligent, tu es jolie, des gens comme toi, des amis comme toi. ” Mais il a réitéré

qu’il ne ressentait toujours pas d’étincelle, et craignait que cela n’évolue pas.

Le couple a finalement accepté de continuer à essayer, avec le pasteur Cal

soutien. “Je ne veux pas abandonner ça parce que ce fut un début difficile”,

Dit Mindy. Bien qu’ils ne vivent toujours pas ensemble, ils ont promis de continuer à prendre

leur mariage au sérieux.