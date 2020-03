Le patient zéro du coronavirus de Wuhan s’exprime

La personne soupçonnée d’être la toute première personne infectée par COVID-19 a rompu son silence.

Wei Guixian est une marchande de fruits de mer de 57 ans au marché de Huanan à Wuhan, où le virus est soupçonné d’avoir d’abord fait le saut d’une chauve-souris à un être humain – elle.

Elle a été identifiée par le le journal Wall Street comme potentiellement Zero Patient; parler à une publication chinoise Le papier (via News.com.au), elle a décrit comment elle a commencé à se sentir malade le 10 décembre, croyant avoir attrapé un rhume ou peut-être la grippe.

“Je me sentais un peu fatiguée, mais pas aussi fatiguée que les années précédentes”, a-t-elle déclaré. “Chaque hiver, je souffre toujours de la grippe. J’ai donc pensé que c’était la grippe.”

Le lendemain, elle s’est rendue dans une petite clinique locale et a reçu le traitement habituel et une injection, avant de retourner au travail – les premières étapes d’une pandémie mondiale qui a infecté plus d’un demi-million de personnes et tué plus de 25 000 jusqu’à présent.

Lorsque ses symptômes ont persisté, elle a demandé un deuxième avis au onzième hôpital de Wuhan – mais les médecins étaient également perplexes.

“Le médecin de l’hôpital Onzième n’a pas pu comprendre ce qui n’allait pas et m’a donné des pilules”, a-t-elle déclaré. Quand cela n’a pas aidé non plus, elle est retournée à la première clinique pour demander plus d’injections.

“À ce moment-là, je me sentais bien pire et très mal à l’aise”, a-t-elle déclaré. “Je n’avais ni la force ni l’énergie.”

Enfin, le 16 décembre, elle s’est rendue dans l’un des principaux hôpitaux de la ville – Wuhan Union Hospital – où elle a découvert qu’elle n’était pas la seule de Huanan à souffrir de la maladie “impitoyable”.

Alors que son état se détériorait et qu’elle s’accrochait à la conscience, les médecins ont compris qu’il s’agissait de quelque chose de complètement nouveau et que presque tous les cas pouvaient être retracés jusqu’au marché des fruits de mer. Wei a été parmi les 27 premiers à avoir reçu un diagnostic de COVID-19, dont 24 travaillaient ou avaient visité le même endroit.

Ils ont finalement été placés en quarantaine.

Wei, qui s’est finalement rétablie et a quitté l’hôpital en janvier, croit avoir attrapé l’infection dans les toilettes qu’elle partageait avec des vendeurs de viande sauvage au marché.

Les vendeurs de chaque côté de son étal de crevettes vivantes ont attrapé la maladie, tout comme les membres de sa famille.

Wei a critiqué le gouvernement chinois pour n’avoir pas confirmé l’épidémie jusqu’au début janvier; s’ils avaient agi plus tôt “beaucoup moins de gens seraient morts”, a-t-elle dit.

Jeudi, les États-Unis ont dépassé la Chine pour la plupart des cas signalés; Vendredi matin, les États-Unis avaient enregistré 93 000 pour le décompte chinois de 81 000. Le nombre de décès en Chine (3 292) est toujours bien supérieur à celui des États-Unis (1 382) – même si le nombre de personnes aux États-Unis augmente actuellement à un rythme beaucoup plus rapide.

Interrogé sur les chiffres comparables lors de sa dernière conférence de presse jeudi, le président Donald Trump a laissé entendre que les chiffres de la Chine n’étaient pas fiables.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant