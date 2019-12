Le patron de «NCIS» Steven D. Binder donne aux fans l'espoir qu'une réunion de Ziva et Tony pourrait encore se produire

La finale hivernale de NCIS est arrivée, mais les fans n'ont pas obtenu la réunion de Ziva (Côte de Pablo) et Tony (Michael Weatherly) qu'ils espéraient. Mais sur une note plus lumineuse, l'épisode a révélé que Ziva et Tony se sont parlés, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité à son voyage. Alors que les fans attendent le retour de la série en janvier, le patron du NCIS, Steven D. Binder, vient de taquiner qu'une réunion de Ziva et Tony est toujours sur la table.

«NCIS» met en vedette Michael Weatherly (Tony) et Cote de Pablo (Ziva) | Photo de Richard Foreman / CBS via .

Ziva et Tony ont parlé

La plus grande chose à sortir de la finale de mi-saison, intitulée

«Le pôle Nord», c'est que Ziva et Tony ont parlé depuis qu'elle a truqué

sa mort. Cela signifie que Tony sait définitivement que Ziva est en vie et qu'il

a gardé le secret tout ce temps.

La révélation a été une énorme surprise, mais cela a du sens quand

vous y pensez. La mort de Ziva était toujours entourée de mystère parce qu’ils

n'a pas pu trouver de corps. Il est donc tout à fait logique que Tony creuse un peu

plus profondément et découvrir qu'elle a simulé sa mort.

La principale question est de savoir pourquoi les écrivains ont décidé d'aller dans ce

direction? Selon Carter Matt, Binder a récemment parlé de la

développement et a révélé que la décision ouvre de nombreuses portes pour Ziva

histoire aller de l'avant.

"Elle croit vraiment que sa vie est en danger, elle

croit vraiment qu'elle doit rester secrète, alors elle ne le dit à personne. Mais

si Adam Eshel veut savoir, Tony va savoir », a expliqué Binder.

"Ce n'est pas parce qu'il sait que cela signifie qu'ils ont été en vacances dans le

Caymans et traîner et passer un bon moment. "

C'est navrant de penser que Tony et Ziva n'ont pas vu

depuis sa mort apparente. Mais la décision de garder Tony dans la boucle

ouvre également la porte à une réunion épique sur la route – quelque chose de Binder aussi

taquiné est dans les cartes.

Plats de reliure sur les retrouvailles de Ziva et Tony

Les fans de NCIS veulent que Ziva et Tony se réunissent depuis qu'il a été révélé qu'elle était toujours en vie. En entrant dans la saison 17, il y avait beaucoup d'espoir que les deux se remettraient enfin ensemble, surtout après que Ziva et Gibbs (Mark Harmon) aient fait face à la menace qui l'avait mise en cachette en premier lieu.

Mais après trois épisodes avec Ziva, elle n'a pas encore partagé de scène

avec Tony. Heureusement, il est encore temps pour le spectacle d'amener la paire

ensemble, et Binder a révélé qu'une réunion est toujours l'un de leurs grands objectifs

avancer.

«D'une part, nous voulions voir des retrouvailles et nous

pense que le public veut voir une réunion et s'il y a eu une pleine gorge

retrouvailles dans le passé, cela ne rend pas service à la narration de certains

niveau », at-il expliqué.

Binder a ajouté plus tard qu'il y avait beaucoup «d'espace pour faire une réunion» pour Ziva et Tony. Il n'a cependant pas précisé si cela se produirait cette saison sur NCIS.

De Pablo sera de retour en action lorsque NCIS sera de retour le 7 janvier. Elle a été confirmée en tant qu'invitée

dans l'épisode, intitulé "Dans le vent", mais il est impossible de dire si

Weatherly a eu le temps de filmer une scène rapide ou non.

Les plus gros rebondissements de la finale automnale «NCIS»

La finale d'automne de NCIS

eu plusieurs développements surprenants. Pour commencer, Ziva a découvert que Adam a

décédés. Le personnage a fait beaucoup pour Ziva au fil des ans, et même si elle n'a pas

partager des sentiments romantiques pour lui, il était très clair sur ce qu'il ressentait

sa.

Nous avons également appris que Sahar était toujours en vie. La personne décédée

plus tôt dans la saison était juste un imposteur, et la vraie personne derrière le

la menace sur la vie de Ziva était en fait Sarah.

Il y avait beaucoup de fans de NCIS qui ont vu cette torsion venir, mais c'était quand même fou de voir jouer. Heureusement, Gibbs et son équipe étaient sur Sarah et il a fini par s'occuper d'elle à la fin de l'épisode.

Quel avenir pour Ziva?

En parlant de Gibbs, le prochain épisode de NCIS le présentera traitant de la mort de Sarah. Le synopsis officiel taquine que Gibbs acceptera ce qui s'est passé, ce qui inclut la promesse qu'il a faite au fils de Sarah.

Le résumé révèle également taquiné que Ziva a pris soin de la

une chose qu'elle devait faire pour retrouver sa famille.

Cela confirme que Ziva sera de retour en action dans le prochain épisode de NCIS, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude si elle se réunira avec Tony ou non. Ziva devrait quitter l'équipe après le versement et ne reviendra pas avant la saison prochaine.