Le penthouse de Jennifer Lawrence est sur le marché.

Le penthouse de luxe de Jennifer Lawrence est sur le marché après que l’actrice a baissé le prix à 12 millions de dollars.

La star de ‘Hunger Games’ vend sa maison dans le développement exclusif The Laurel à Manhattan, abaissant le prix à 12 millions de dollars par rapport au prix d’achat initial de 15,6 millions de dollars.

L’appartement de 4073 pieds carrés compte pas moins de trois chambres et cinq salles de bain ainsi qu’une suite parentale et une salle de jeux. Les murs sont en verre et il y a même une impressionnante cuisine du chef tandis que les installations du bâtiment comprennent une salle de sport, une piscine et un sauna.

Décrivant les principaux domaines, Compass classe le bien comme “extraordinaire”.

Ils ont partagé: “Arrivez à votre grand vestibule privé via un ascenseur à clé et préparez-vous à être impressionné par ce penthouse tentaculaire de 4 073 pieds carrés avec des plafonds de 12 pieds, une vue imprenable à 360 degrés et 2 étages d’un espace extérieur paysager extraordinaire équipé d’une cuisine, dans une table de ping-pong et de nombreux coins salons.Les portes d’entrée en verre opaque, avec de beaux détails en fer forgé, mènent à la grande salle de 53 x 21 pi avec des plafonds de 12 ‘.

“Cette pièce accueille gracieusement une salle à manger substantielle et un double salon, séparés par un foyer au gaz à deux faces en calcaire. Les murs des fenêtres de cette pièce extraordinaire et dans toute la maison offrent des vues ouvertes sur l’ouest, le sud, le nord et l’est de la ville englobant l’East River. , 59th Street bridge et le centre-ville de Manhattan à perte de vue.

“Profitez de la cuisine dans le haut de la cuisine du chef, face à l’ouest, et dînez avec désinvolture tout en admirant la vue dans la salle à manger d’angle adjacente baignée de lumière. et fours à vapeur, cuisinière électrique à induction à 2 brûleurs et table de cuisson à gaz à 4 brûleurs, refroidisseur de vin SubZero et réfrigérateur professionnel SubZero avec porte en verre. ”

Jennifer se débarrasse de l’endroit maintenant qu’elle est mariée au galeriste Cooke Maroney.

