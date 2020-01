Le père d’Amy Winehouse insiste sur le fait que les bénéfices du Grammy Museum iront à la charité

2020-01-12 23:30:03

Le père d’Amy Winehouse a insisté pour que tout l’argent récolté par la prochaine exposition du défunt Grammy Museum soit reversé à sa fondation caritative.

Le père d’Amy Winehouse a insisté pour que tout l’argent récolté par la prochaine exposition du défunt Grammy Museum soit reversé à sa fondation caritative.

La défunte chanteuse est décédée tragiquement en 2011 à l’âge de 27 ans, et en l’honneur de sa mémoire, le Grammy Museum de Los Angeles s’est associé à la succession de sa famille pour lancer une exposition spéciale des biens d’Amy, y compris des tenues, des paroles manuscrites et entrées de journal.

Et le père d’Amy, Mitch, a critiqué le fait que sa famille utilise son nom pour de l’argent, car il a dit que tout l’argent recueilli de l’exposition – qui verra également ses biens vendus aux enchères une fois l’exposition fermée – ira à la Fondation Amy Winehouse pour empêcher les effets de l’abus de drogues et d’alcool sur les jeunes.

Il a déclaré: “Je me concentre uniquement sur des projets qui feront découvrir la musique d’Amy à de nouveaux fans et amasseront autant que possible pour sa fondation qui continue d’aider les œuvres de bienfaisance pour enfants.

“Nous ne sommes pas payés un centime par le Grammy Museum. Cependant, beaucoup d’argent récolté ira directement à la fondation caritative d’Amy.”

Mitch travaille également sur un film hollywoodien et une comédie musicale basée sur la vie d’Amy, mais s’attend à ce que les bénéfices de ces projets soient également reversés à la fondation.

S’adressant au quotidien Daily Star Sunday, il a déclaré: “Nous n’avons même pas encore finalisé le financement du film et de la pièce. Ces deux accords ont été conclus et vont de l’avant, mais je m’attends à ce que les gens me critiquent à nouveau quoi que nous fassions. ”

L’exposition ‘Beyond Black – The Style Of Amy Winehouse’ au Grammy Museum ouvrira la semaine prochaine le 17 janvier et se poursuivra jusqu’au 13 avril.

Selon un communiqué de presse, l’exposition offrira une rétrospective de la carrière de Winehouse, ses plus grandes influences, ses moments de mode les plus emblématiques et l’héritage qu’elle a laissé après son décès.

Il expliquera également comment le décès prématuré de la chanteuse “ Back To Black ” a amené sa famille à créer sa fondation, qui vise à inspirer les enfants et les jeunes à renforcer leur estime de soi et leur résilience, afin qu’ils puissent s’épanouir.

Aux côtés de pièces de mode, dont la robe licou que Winehouse portait lors de sa dernière représentation à Belgrade et des robes sur mesure mais jamais portées qui étaient censées être pour sa tournée annulée du festival d’été 2011, l’exposition présentera également des paroles manuscrites inédites et des entrées de journal, et une vidéo personnelle inédite.

Une fois l’exposition fermée, de nombreux articles seront mis aux enchères au profit de la Fondation Amy Winehouse, qui aura lieu aux Enchères Julien à Beverly Hills du 6 au 7 novembre 2021.

Mots clés: Amy Winehouse, Mitch Winehouse

Retour au flux

.