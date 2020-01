2020-01-19 23:30:05

Dwayne Johnson a révélé que son père Rocky est décédé d’une crise cardiaque.

Le père de Dwayne Johnson, Rocky, est décédé d’une crise cardiaque.

Le père de la star de “Fast and Furious” est décédé tragiquement plus tôt cette semaine, et il a maintenant révélé qu’il est décédé après une “crise cardiaque massive”.

Dans une longue vidéo publiée sur Instagram, il a déclaré: “Beaucoup d’entre vous voulaient savoir ce qui était arrivé à mon père. Il ne se sentait pas bien, avait lutté contre un rhume et une infection et mardi il avait ce qu’on appelle une veine profonde thrombose, qui est essentiellement un caillot dans la jambe.

“C’était un gros caillot de sang qui s’est libéré, a remonté son corps et est allé directement à son poumon, a coagulé son poumon et il est mort très rapidement d’une crise cardiaque massive, juste comme ça. Cela m’a rassuré de savoir qu’il n’a pas été prolongé. Il souffrait beaucoup depuis très, très longtemps. ”

Dwayne a également remercié ses fans pour leur soutien après le décès de Rocky.

Il a ajouté: “Je voulais juste m’arrêter en ce dimanche très béni pour dire merci beaucoup. Merci. Mon cœur est si plein de gratitude. Vous m’avez remonté le moral d’une manière que j’espère que vous pouvez imaginer. Comme vous sais, j’ai perdu mon vieil homme il y a quelques jours. Je l’ai perdu juste comme ça, je n’ai pas eu la chance de lui dire au revoir. Je donnerais tout de suite pour lui faire un gros câlin et un gros bisou avant de traverser et de simplement dire merci et je vous aime et je vous respecte. Mais je n’ai pas eu l’occasion de le dire, mais telle est la vie, comme beaucoup d’entre vous le savent. “

Mots clés: Dwayne Johnson et Rocky Johnson

Retour au flux

.