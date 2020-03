Le père de Katy Perry “ heureux ” après la nouvelle de la grossesse d’une star

2020-03-09 09:30:06

Le père de Katy Perry, Keith, est un “homme heureux” après l’annonce de la grossesse de la star, car il dit qu’il “espérait que cela arriverait”.

La hitmaker “ Never Worn White ” a annoncé la semaine dernière qu’elle attend son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, et son père Keith a maintenant déclaré que sa famille – y compris sa mère Mary – était “heureuse” qu’elle ait fondé sa propre famille.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, Keith a déclaré: “Je suis un homme heureux. Orlando est un gars formidable et elle sera une bonne maman. Nous espérions que cela arriverait. Elle voulait vraiment une famille. Tout le monde est heureux.”

Keith a également affirmé que lui et Mary – qui sont tous deux pasteurs – étaient au courant de la grossesse “très tôt”.

Pendant ce temps, Katy a récemment déclaré que sa mère avait gâché la révélation de grossesse élaborée qu’elle avait prévue pour sa famille.

La chanteuse de 35 ans a décidé d’imprimer la nouvelle sur une étiquette de vin comme une façon amusante de communiquer la nouvelle à ses proches, mais sa mère a déjoué le plan lorsqu’elle a repéré la bouteille de vin lors d’une visite impromptue de la maison de sa fille.

Katy a expliqué: “Elle vient de venir et regardait mon vin, ce qu’elle ne fait jamais, et elle se dit:” Qu’est-ce que c’est? ” Et c’est comme ça que ça s’est passé. Et je me suis dit “Eh bien, vous avez gâché la surprise”, mais je suppose que les mamans ont une intuition pas comme les autres, non?

Même si elle va devenir parent, Katy n’a pas l’intention de ralentir sa carrière musicale et a l’intention de rejoindre “la force des mamans qui travaillent là-bas”.

Elle a dit: “Je rejoins la force des mamans qui travaillent. Et c’est une force très forte! Et j’aime ce que je fais et ça n’a pas l’impression de travailler et ça m’apporte tellement de joie, donc je veux juste de continuer cet état de joie. ”

Le bébé est le premier pour Katy et Orlando, bien que l’acteur de 43 ans ait un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr.

