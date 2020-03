Le père de Lady Gaga a critiqué la campagne GoFundMe du restaurant au milieu de la fermeture de COVID-19

Le 28 mars, Lady Gaga et ses fans ont célébré le 34e anniversaire de la chanteuse pop. Elle a reçu des remerciements de sa base de fans de «petits monstres», d’autres célébrités telles que Ariana Grande et du grand public.

Après avoir sorti un nouveau single fin février, elle se prépare à sortir un nouvel album.

Mais les récentes actions de son père l’ont propulsée, elle et lui, sous les projecteurs, certaines personnes invoquant son nom pour intervenir et faire quelque chose. Joseph Germanotta, le père de Lady Gaga, a attrapé la flamme sur les réseaux sociaux lors d’une campagne GoFundMe.

Lady Gaga et son père, Joe Germanotta | Kevin Mazur / . pour NARAS

Des fonds ont été demandés pour les travailleurs de Germanotta

Germanotta est propriétaire du restaurant, Joanne Trattoria, à New York, et a dû fermer boutique en raison de l’arrêt du coronavirus. Avec 30 employés sans emploi, une page GoFundMe a été lancée demandant aux gens de faire un don de 50 000 $ pour aider le personnel mis à pied.

Cela a déclenché un jeu en ligne et la campagne a depuis été arrêtée. Germanotta a pris de la chaleur après avoir publié un lien sur son compte Twitter vers la page avec un message demandant des dons.

“Je fais de mon mieux

peut mais nous avons dû fermer Joanne pour le mois », a déclaré le tweet. “Notre

le personnel a besoin d’aide financière. Toute aide pour nos employés sera appréciée. »

Bien que le GoFundMe n’ait pas été créé par lui et beaucoup sympathisent avec ses employés, les gens ont trouvé la demande de très mauvais goût. Le tweet a été supprimé.

Germanotta a immédiatement attrapé le contrecoup, les fans ont cité Lady Gaga

Les gens ont appelé Germanotta au sujet du déménagement, soulignant le statut de sa fille en tant que multimillionnaire. Certains ont demandé: «Pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’argent à Lady Gaga?» et d’autres utilisateurs de Twitter lui ont reproché d’être assez riche pour payer son personnel.

Les commentateurs l’ont jugé «embarrassant», «dégoûtant» et «triste» à la suite de ce qui se passe dans le pays en raison de COVID-19.

Cependant, Germanotta a assuré à Fox News qu’il n’avait pas écrit le tweet.

“Je n’écris pas le mien

tweets pour le restaurant », a déclaré Germanotta à Fox News. “Tout a

été désactivé. Il y avait une petite somme d’argent qui a été donnée. Si la

La page de crowdsourcing est en mesure de retourner l’argent, ce qui se produira. Si ils

ne pourra pas, alors je doublerai l’argent et je le reverserai au personnel. »

Comment Lady Gaga aide pendant la crise des coronavirus

Le monde est en détresse à cause de COVID-19, et peu importe où vous vivez, les gens trouvent de petites façons de se soutenir et de se réconforter.

Aux États-Unis, les célébrités et les riches ont donné des fonds, de la nourriture et des fournitures, que ce soit à des particuliers ou à des organisations. C’est une tendance qui ne cesse de se redresser au cours des dernières semaines.

Selon Allure, la marque de beauté de Lady Gaga, Haus Laboratories, prévoit de reverser 20% des recettes de la semaine aux banques alimentaires de New York et de Los Angeles.

En outre, la chanteuse / actrice a passé du temps à parler au téléphone avec le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour lui offrir son aide dans la sensibilisation aux coronavirus et les efforts de secours. Le chef de l’OMS a envoyé un tweet reconnaissant son anniversaire et sa volonté de participer pendant cette crise sanitaire.

Un très bon appel avec @ladygaga. Je l’ai remerciée pour ses efforts continus pour faire preuve de compassion et de gentillesse envers le monde. Elle est prête à soutenir @WHO de toutes les manières possibles dans la lutte contre # COVID19. Ensemble!

– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 28 mars 2020

En ce moment, ses publications sur les réseaux sociaux encouragent tout le monde

se laver les mains correctement, pratiquer une distanciation sociale appropriée et rester

à l’intérieur.