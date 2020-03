Le père de Lady Gaga claqué après avoir demandé au public 50 000 $ pour payer les travailleurs

Lady Gaga’s père a demandé au public de faire un don de 50 000 $ pour aider à payer les employés de son restaurant et les réseaux sociaux ont explosé.

Joe Germanotta a lancé une GoFundMe Vendredi, campagne pour lever des fonds pour couvrir les salaires de son personnel après la fermeture de son restaurant de New York, Joanne Trattoria, en raison de la propagation de COVID-19. 30 travailleurs ont été licenciés.

“Je fais de mon mieux mais nous avons dû fermer Joanne pour le mois. Notre personnel a besoin d’aide financière. Toute aide pour nos employés sera appréciée”, a écrit Germanotta dans un tweet supprimé depuis, selon Newsweek.

Vous êtes riche et votre fille est au-delà des riches. C’est tellement dégoûtant que vous demanderiez cela aux autres! pic.twitter.com/KAGsZnkBqV

– Chat (@CatintheBurbs) 28 mars 2020

La page GoFundMe se lit comme suit: “Comme nos portes restent fermées plus longtemps que prévu, notre personnel éprouve de plus en plus de difficultés à financer les nécessités quotidiennes pour les maintenir en bonne santé, comme l’épicerie et les frais d’assurance – sans parler du loyer, des services publics et autres récurrents. factures.”

«Notre objectif de 50 000 $ couvrirait notre masse salariale type pendant environ 2 semaines, et 100% des bénéfices iraient à nos employés horaires pour fournir les articles nécessaires comme la nourriture, les soins aux enfants et les frais médicaux.»

Bien qu’un geste réfléchi, il convient de noter que sa fille, Gaga, a retiré 39,5 millions de dollars en 2019, selon Forbes, tandis que sa valeur nette oscille autour de 300 millions de dollars grâce aux ventes d’albums, aux tournées et aux avenants, selon CelebrityNetWorth.

@ladygaga c’est là que le karma entre en jeu, vous avez beaucoup de ressources pour aider ces gens au moins pendant un certain temps. Le fait que vous cherchiez des documents est insultant. Contrairement au reste d’entre nous, vous avez toujours des moyens de générer des revenus. #hypocrite # COVID19 #CoronaLockdown #coronavirus

– David Eason (M. Evans) (@ EasonDavid_88) 28 mars 2020

Disons simplement que certains abonnés sur Twitter pensaient que Gaga pourrait prendre le chèque.

“Lady Gaga vaut des centaines de millions de dollars ET est copropriétaire du restaurant de sa famille. Pourtant, son père aussi riche a

vient d’être amené sur Twitter pour demander au public d’aider financièrement les travailleurs qu’il a cessé de payer. What the f – k ???? “, a écrit Perez Hilton.

Alors qu’un autre a ajouté un peu de critiques politiques au mélange, en publiant: “Je suis sûr que @ladygaga est plus que capable de vous aider maintenant qu’elle n’est pas occupée à sortir son nouvel album. De plus, si vous avez cessé de faire un don à @ realDonaldTrump les, vous pourriez être en mesure de soutenir vos employés pendant cette période. “

Je suis sûr que @ladygaga est plus que capable de vous aider maintenant qu’elle n’est pas occupée à sortir son nouvel album. De plus, si vous avez cessé de faire un don à @realDonaldTrump, vous pourrez peut-être soutenir vos employés pendant cette période.

– Lien (@pseudohole) 28 mars 2020

L’appel public de Germanotta intervient après avoir dit Fox Business Plus tôt ce mois-ci, Joanne Trattoria avait vu une baisse de 70% de ses activités en raison de la pandémie, mais il avait prévu de soutenir ses employés.

“Ces enfants sont avec moi depuis huit ans. Ils sont un peu comme mes enfants à ce stade. J’ai l’intention de les garder sur une sorte d’allocation pour les garder en vie”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la Metropolitan Transportation Authority expulse l’autre restaurant de Germanotta, Art Bird & Whisky Bar, de Grand Central Terminal, refusant de payer 260 000 $ de loyer et de frais, affirmant que la population des sans-abri était responsable des affaires, selon Le journal de Wall Street.

“Le fait que M. Germanotta n’apprécie pas quelqu’un qui a moins de chance d’avoir une tasse de café près de son entreprise n’est pas le problème des habitants de l’État de New York, qui ne s’attendent pas à devoir subventionner son entreprise en difficulté, “Le porte-parole du MTA, Tim Minton, a déclaré à la publication.

Découvrez plus de tweets claquant le père de Gaga ci-dessous!

Mec? Vraiment? FO!

– traveller40222 (@ traveller40222) 28 mars 2020

@ladygaga père demande de l’aide .. SMH. Vraiment?! Lady GaGa doit aider son père. Chienne vaut 100 mill plus. FOH demande de l’aide aux gens ordinaires lorsque votre fille est riche sur le plan des générations.

– twidiot2.0 (@ 0Twidiot2) 28 mars 2020

@germanottajoe pourquoi ne demandez-vous pas à votre fille riche de vous aider à payer vos employés? Je dis juste. Le reste d’entre nous ont du mal à joindre les deux bouts, tout comme votre personnel.

– Cindy Maier (@cndmaier) 28 mars 2020

Omg pleeeeeease Lady Gaga est votre fille. pic.twitter.com/0xUand0IDt

– polkadotpuss ☆ (@bocaplin) 27 mars 2020

Votre fille est multimillionnaire. Arrêtez de donner à Trump et peut-être qu’elle vous en donnera. Xx pic.twitter.com/vXkkkwWidU

– Joe (@JoeMichaelII) 28 mars 2020

