Le père de Meghan Trainor va mieux après un accident de voiture

Le père de Meghan Trainor, Gary, est “tellement mieux” après avoir été heurté par une voiture dans la vallée de San Fernando en Californie.

Le père du hitmaker ‘All About That Bass’ Gary a été heurté par une voiture alors qu’il traversait une rue à pied dans la vallée de San Fernando en Californie et alors qu’elle avait “vraiment peur” au début, elle sait qu’elle va mieux et essaie de dire lui de se reposer.

Elle a dit: “Au début, c’était vraiment, vraiment effrayant. Mais il est tellement mieux et … la chose la plus difficile pour lui est d’arrêter de bouger. Nous sommes donc du genre” Reposez-vous “et il est du genre” Je déteste ça ” . “”

Et la chanteuse de 26 ans admet avoir découvert les nouvelles en ligne avant d’être informée de l’état de santé de son père.

Elle a ajouté au magazine People: “Aucun de nous n’était ici, sauf mon mari, et il a vu le pire. Nous étions juste FaceTiming tout le temps en rentrant chez nous et sans savoir – comme, nous avons entendu nos informations de TMZ … Donc, bizarre , quand vous êtes dans le monde “célèbre”, c’est de là que je tire mes informations. ”

Meghan a déjà utilisé les médias sociaux pour féliciter son père comme l’homme le plus fort qu’elle connaisse.

Parallèlement à un emoji en prière et un coeur d’amour rose, elle a écrit: “Je suis avec mon père maintenant. Merci pour tous vos doux messages. Tout cela était très effrayant mais c’est l’homme le plus fort que je connaisse.”

Un représentant du département de police de Los Angeles a confirmé que la collision avait eu lieu à 20 h 15 vendredi soir (21.02.20), le conducteur restant sur les lieux après l’accident. Gary – qui entretient des relations étroites avec sa fille de 26 ans – a été emmené dans un hôpital local et a pu communiquer avec des policiers, sans qu’aucun crime ne soit signalé.

