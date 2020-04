Le père de Teresa Giudice, Giacito Gorga, est mort à 76 ans

Un jour après avoir demandé des prières à ses fans, Teresa Giudice a révélé que son père, Giacito Gorga, est décédé. Il avait 76 ans.

“Mon père, mon protecteur, mon héros, Dieu vous a emmené tôt ce matin pour être avec maman”, le “Real Housewives of New Jersey” la star a partagé vendredi un diaporama de photos de lui et de sa famille.

“Je vous ai vu passer paisiblement et je sais que vous avez continué à vous battre pour mes filles et moi”, a-t-elle poursuivi. “J’ai tellement de pensées incroyables pour vous, vous voir tous les jours dans la cuisine de ma maison, apprendre à mes filles à cuisiner, mon partenaire dans le crime lors de courses, votre amour du rivage et mon compagnon de voyage.”

“Vous avez toujours voulu que tout le monde passe un bon moment, manger de la bonne nourriture, boire un verre et profiter de la vie. Vous êtes l’homme le plus fort absolu que je connaisse et je sais que vous avez tellement manqué maman, mais vous êtes resté pour nous”, a écrit Teresa. “Merci d’être le meilleur mari, père et Nonno. Votre dévouement à maman en était un pour le livre des records, vous étiez le véritable exemple et un gentleman et mari dévoué. Vous avez rendu visite à maman tous les jours et y alliez deux fois pour les jours où vous manqué en voyage ou si vous étiez trop malade pour y aller, ma doublure argentée sait que vous serez ensemble maintenant. “

Elle a terminé son message en disant: “Merci de nous avoir montré ce qu’est le véritable amour. Je t’aime Papa reste en paix.”

Son ex-mari, Joe Giudice, a également rendu hommage, en disant “Merci d’avoir donné l’exemple pour nous et mes filles – vous êtes un exemple exemplaire. Nous en avons profité tous les jours.” Il a également remercié Giacito d’être une «lumière directrice» pour la famille, de préparer de grands dîners et pour son esprit. “Maintenant, votre ❤️ et mon père sourient en cette période difficile parce qu’ils apprécient votre bonne nourriture et vos blagues amusantes. Cin cin 🍷 #rip #cincin”

Le frère de Teresa, Joe Gorga, se souvenait aussi de son père sur Instagram.

“Je ne peux pas croire qu’il soit parti”, écrit-il. “Le monde a perdu un être humain étonnant aujourd’hui. Il était exactement ce qu’un vrai père et mari devrait être. Tu me manqueras plus que tu ne le sais, mais va trouver ta femme parce que je sais que c’est tout ce que tu veux et tout ce que tu as jamais on en parle depuis 3 ans. Vous nous manquerez tous les jours. Vous aviez de l’énergie qui illuminait une pièce et tout le monde est tombé amoureux de vous🙏🏼 Vous étiez vraiment unique en son genre. plus de douleur. Repose en paix enfin. “

La mère de Joe et Teresa, Antonia, est décédée en 2017.

Ajoutée Melissa Gorga sur sa page, “Le ciel vient d’avoir un autre ange. Tu es le seul papa que je connaisse depuis 16 ans. Tu étais un homme tellement incroyable et un tel Nonno aimant .. ils ne les font plus comme toi . “

“Merci d’avoir enseigné à mon mari comment traiter sa femme comme vous avez traité la vôtre”, a-t-elle poursuivi. “Merci de m’avoir appris à cuisiner tout ce que je fais. Merci pour toute l’énergie que vous avez toujours apportée partout où vous êtes allé. Courez vers votre femme. Elle vous attend … RIP, tu nous manqueras pour toujours.”

Beaucoup de costars RHONJ de Teresa ont fait part de leurs condoléances dans les commentaires.

“Envoi d’amour et de force à votre belle famille. Mon cœur est avec vous aujourd’hui”, a écrit Jackie Goldschneider. “Réuni avec son amour”, a déclaré Dina Manzo, “Quelle histoire d’amour vraiment remarquable. Nous manquerons de voir votre sourire éclatant Nonno.”

Margaret Josephs a ajouté: “Envoi de tout notre amour et de nos prières pour votre belle famille. Je sais qu’il est réuni avec son amour votre mère.” Frank Catania a écrit: “Un homme tellement incroyable. Désolé Teresa. Je prierai pour toi et la famille.”

Kyle Richards envoyez également ses condoléances, en commentant: “Je suis désolé pour votre perte. En pensant à vous Teresa. Qu’il repose en paix avec votre mère.”