Le père médecin de Karlie Kloss demande à Facebook des suggestions de coronavirus pour aider Jared Kushner

Jared Kushner utilise ses liens familiaux pour aider à lutter contre coronavirus.

Après avoir été chargé de rechercher le virus mortel par Donald Trump, le gendre du président s’est tourné vers le beau-père de son frère: Karlie KlossPapa, le docteur de Kurt Kloss.

Le Dr Kloss s’est à son tour tourné vers Facebook, demandant des suggestions – en s’assurant de vérifier sa connexion à la Maison Blanche en s’identifiant comme le père de “l’un des meilleurs mannequins du monde, 45 couvertures et comptages Vogue”, qui est marié. au frère de Jared Joshua.

Dans les captures d’écran obtenues par Le spectateur, Le Dr Kloss a demandé au groupe Facebook de 22 000 membres de professionnels de la santé: “Si vous étiez en charge de la réponse fédérale à la pandémie, quelle serait votre recommandation?”

“Veuillez seulement des réponses sérieuses”, a-t-il écrit. “J’ai un canal direct vers la personne actuellement en charge à la Maison Blanche et on m’a demandé des recommandations. J’ai déjà exprimé ma préoccupation concernant le besoin de ventilateurs et de plus d’EPI (équipement de protection individuelle) pour les kits de première ligne et de test.”

Apparemment, certains membres du groupe ne le croyaient pas, alors il a expliqué sa connexion.

“Pour plus de transparence, je fournirai des informations sur ma situation unique. Je n’ai jamais partagé cela dans un forum professionnel auparavant”, a-t-il écrit.

“Notre fille Karlie Kloss (l’un des meilleurs mannequins au monde, 45 couvertures et comptages Vogue; fiers commentaires de papa) est mariée à M. Joshua Kushner. Son frère est M. Jared Kushner, gendre du président et qui est maintenant directement impliqué. avec la réponse à cela. ”

“J’ai été au cours des deux dernières semaines exprimer ma préoccupation à travers Josh concernant le manque de disponibilité des EPI, la frustration de ne pas pouvoir tester et surtout d’assurer suffisamment de ventilateurs. Ce soir, Jared m’a demandé par l’intermédiaire de mon gendre mes recommandations , c’est à ce moment que je me suis tourné vers vous, mes camarades BAFERD, pour obtenir de l’aide. “

(BAFERD, explique The Spectator, est un acronyme pour «Bad Ass F – King Emergency Room Doctor»).

Mis à part les sceptiques, la plupart des membres ont exprimé leurs véritables réflexions, que le Dr Kloss a ensuite résumées dans une liste en 11 points:

1) Nationaliser comme en temps de guerre la production d’EPI, de kits de test et de ventilateurs

2) Suspendre EMTALA (loi sur le traitement médical d’urgence et le travail)

3) Activer les équipes FEMA et DMAT

4) Hôpitaux pop-up avec capacité de soins intensifs Israël semble avoir une expertise

5) Dépistage décentralisé hors de l’hôpital ou si hospitalisé hors de l’urgence (service d’urgence)

6) Conduisez à travers la capacité de test et j’ajouterais la capacité de bœuf d’impulsion

7) Restrictions draconiennes aux voyages

8) Annulation de tous les rassemblements de masse

9) Marketing massif du PSA expliquant ce que les patients doivent faire, surtout ne pas aller aux urgences s’ils ne sont pas en détresse respiratoire (besoin d’affiner ce message)

10) Télémédecine nationale pour le dépistage

11) Pour verrouiller les maisons de soins infirmiers, tous les soignants doivent porter leur équipement complet et subir des tests fréquents

12) Utiliser l’état ACEP (American College of Emergency Physicians) pour une sorte de structure de commandement des incidents

13) Utiliser le financement d’urgence pour compenser la mise en quarantaine

Il a assuré au groupe quelques heures plus tard: “Jared lit maintenant.”

Jared, qui est conseiller principal auprès du président Trump à la Maison Blanche, est récemment venu pour mépriser en ligne quand il s’est vanté d’avoir “lu 25 livres” sur le conflit israélo-palestinien, une situation qu’il a été accusé de résoudre malgré qu’il n’a aucune expérience ou expertise dans le domaine.

Bien qu’il n’ait aucune expertise médicale non plus, ce dernier message montre qu’il tend au moins la main aux gens qui en ont.

Kloss, une démocrate qui a soutenu Hillary Clinton lors de la campagne électorale de 2016, est mariée à Joshua Kushner depuis octobre 2018.

