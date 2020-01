Le personnage de Luke ne s’est presque pas produit

Gilmore

Les filles ont peut-être commencé à l’origine comme une série

relation parent-enfant. Lorelai et Rory Gilmore étaient évidemment les

stars de la série, et Richard

et Emily Gilmore a offert le contraste frappant dans la parentalité dont les fans avaient besoin

pour comprendre le fonctionnement de Lorelai. Au fil du temps, cependant, le spectacle est devenu un

beaucoup sur les personnages de soutien et comment ils ont été tissés dans le tissu même

de la vie de Lorelai et Rory. Pourriez-vous imaginer la série sans Luke

Danois? Eh bien, c’est presque arrivé.

Le personnage de Luke n’était pas initialement prévu pour la série

Scott Patterson a assumé le rôle de Luke Danes dès le premier

épisode de Gilmore Girls. Son importance n’est pas immédiatement révélée,

mais cela a été presque immédiatement ressenti par les fans. Son personnage allait tranquillement

pin pour Lorelai

avant d’avoir finalement la chance de la courtiser. Leur relation était si

compliqué et complexe que, pour de nombreux fans, c’est la principale relation d’intérêt

dans la serie. Cela n’existait presque pas, car le personnage de Luke était

censé être une femme.

Scott Patterson | Sarah Morris / .

Selon Entertainment

Chaque semaine, le rôle de Luke a été ajouté pendant les négociations parce que les cadres

avait l’impression que le spectacle était un peu trop féminin. Le dîner, cependant, toujours

existé. Selon Amy Sherman-Palladino, il allait juste être dirigé par un

femme nommée Daisy. Il semblerait que Sherman-Palladino ait simplement échangé Daisy

faveur ou Luke quand on le lui dit. Le dialogue dans les premiers épisodes n’était même pas

modifié.

La romance entre Luke et Lorelai n’était pas non plus prévue

Étant donné que Luke était initialement supposé être une femme, il est prudent de supposer qu’aucune romance n’avait été planifiée à l’avance. Sherman-Palladino l’a confirmé dans une interview. Le rôle de Luke était assez unisexe, et vous pouvez dire très tôt que la romance n’était probablement pas dans l’esprit des écrivains. Alors, comment Luke en est-il venu à épingler la mère célibataire de Stars Hollow? Leur chimie était indéniable.

Patterson et Lauren

Graham, qui a pris le rôle de Lorelai, avait simplement une chimie indéniable,

et les écrivains devaient l’utiliser. Graham a noté que des étincelles venaient de voler lorsque les deux

les personnages étaient dans la même pièce, et cela peut être dû en grande partie à la polaire

des personnalités opposées qui les ont réunis. Lorelai, qui adorait toute la ville

activités, était l’opposé de Luke, le curmudgeon qui fan de la plupart des villes

activités ridicules. Luke était cloué au sol, tandis que Lorelai était sujette à des moments de

futilité. L’accès de Luke au café que Lorelai avait si désespérément envie

probablement aidé un peu.

Est-ce que Luke et Lorelai vivront heureux pour toujours si un deuxième réveil

la saison arrive?

Une année dans la vie était censée être la cerise sur le

gâteau pour les fans de Gilmore Girls. C’est aussi la chance de Sherman-Palladino de

revenir et terminer le spectacle comme elle l’a toujours voulu, mais les fans ont été laissés

avec plus de questions que de réponses. Qui est le

père du bébé de Rory est le plus pertinent, mais il y a quelques

questions sur Luke et Lorelai, aussi.

Bien sûr, le réveil s’est terminé avec les deux heureux ensemble, mais est-ce que

reste vrai si une deuxième saison de réveil se produit? Personne n’a respiré un mot

du plan pour la deuxième saison si cela devait arriver, les fans devront donc

attendez. Pendant la saison

2 d’une année dans la vie n’est pas encore prévu, c’est toujours une possibilité.

Quand cela se produira, cependant, reste inconnu.