Le petit ami balistique de Joseline Hernandez explose sur le mariage Boot Camp: édition Hip Hop – Sneak Peek

Un aperçu du nouvel épisode de ce soir de “Wedding Boot Camp: édition Hip Hop” promet un argument explosif.

L’aperçu exclusif de TooFab ci-dessous commence par “Amour et Hip Hop” étoile Joseline Hernandez petit ami, balistique, flipping out lors d’une fête.

On nous dit que les couples ont participé à un exercice pour tester la loyauté et l’engagement de l’autre, au cours de laquelle la moitié des partenaires ont assisté à une fête de billard pleine de gens attrayants, tandis que l’autre moitié a regardé leurs partenaires sur des moniteurs. Lorsque Balistic a vu Joseline donner des fruits à un autre homme, il est parti.

“Mec, ferme-la. Fais la fête!” cria-t-il à sa petite amie en bikini pendant que tout le monde était accroché au bord de la piscine. “Pourquoi es-tu en colère?” demanda-t-elle calmement.

“Whatchu signifie, pourquoi suis-je fou?” il a répondu. “Mettez le f-k à l’intérieur, mec. Obtenez le f-k. Faites la fête le f-k, mec.” Il a réitéré, puis a regardé directement dans l’une des caméras et l’a répété avec colère. Il a qualifié Joseline de «folle», tandis que les autres campeurs étaient assis et regardaient en silence.

Riant mal à l’aise, Joseline – qui tenait une flûte à champagne remplie à ras bord – a demandé à nouveau: “Que s’est-il passé?”

Balistic lui a ordonné d’aller à l’intérieur avec lui. “Mec, allez, mec! De quoi parles-tu? Allons-y. Qu’est-ce qui ne va pas, witchu, mec?” Il a demandé. Elle a alors décollé en courant devant lui. “Viens ici! Yo, arrête de jouer. Yo, tu penses que c’est un jeu de parenté, mec?” il cria. “Je ne joue pas avec elle, mec. Cul stupide, cul stupide [inaudible]”Il a ensuite renversé une plante en pot, brisant le porte-pot en morceaux.

Une fois à l’intérieur, Balistic s’est levé dans le visage de Joseline et a crié: “Qu’est-ce qui ne va pas, witchu, nourrir quelqu’un de fruits et de merde? Et puis tu dis [inaudible]«Ne dites à personne ce que nous avons fait aujourd’hui». Mec, merde toute cette merde, mec! “

Balistic frappa alors sa flûte à champagne de la table sur laquelle elle était, brisant le verre. “Es-tu sérieux?” demanda une Joseline surprise.

“Ouais, vous êtes un f-kin ‘nut, mec! Vous n’êtes pas un exemple; vous un f-kin’ nut”, répéta-t-il, l’invitant à nouveau à demander, “Qu’est-ce qui ne va pas?!”

“T’es un foutu cul de large, c’est ce que tu es!” dit-il, se dirigeant vers le haut. Suivant de près derrière, Joseline a crié en arrière, “Vous plaisantez?!”

“Ne me manque pas de respect!” Balistique riposta. “Je vous ai dit: Traitez-moi comme un roi! Vous ne me manquez pas de respect, mec!”

C’est loin d’être l’heureux couple qui arrêté par TooFab avant la première de cette saison. En fait, lorsque nous avons discuté avec Joseline et Balistic plus tôt ce mois-ci, ils n’avaient rien d’autre que de bonnes choses à dire sur leur expérience de “Wedding Boot Camp”, laissant peut-être même glisser leur engagement.

“Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition” est diffusé les jeudis à 22 h. sur WEtv.

