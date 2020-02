Le petit ami de Caroline Flack, Lewis Burton, brise le silence après la mort de la star de ‘Love Island’

Après la confirmation du décès de Caroline Flack à l’âge de 40 ans, son petit-ami rompt désormais son silence. Lewis Burton a partagé une publication Instagram rendant hommage à sa petite amie décédée. Le couple avait traversé une période difficile aux yeux du public, en particulier après les accusations d’agression contre l’hôte de Love Island. Flack avait plaidé non coupable d’avoir agressé son partenaire et devait comparaître devant le tribunal dans trois semaines.

Caroline Flack et Lewis Burton | Images de Ricky Vigil M / GC

Flack a été retrouvée morte à son domicile de Londres le samedi 15 février. Sa famille a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué.

«Nous pouvons confirmer que notre Caroline est décédée aujourd’hui, 15 février. Nous demanderions à la presse de respecter la vie privée de la famille en cette période difficile et nous demanderions qu’elle ne fasse aucune tentative pour nous contacter et / ou nous photographier », a déclaré la famille dans un communiqué au Guardian.

Lewis Burton pleure la mort de Caroline Flack

Avant la mort de Flack, on lui avait conseillé de ne pas avoir de contacts avec Burton par quelque moyen que ce soit. Ce dernier a enfreint les règles le jour de la Saint-Valentin lorsqu’il a partagé une photo de lui et de Flack sur ses histoires Instagram. Burton lui a souhaité une bonne Saint-Valentin et lui a fait part de son amour.

Après la nouvelle dévastatrice, il a mis à jour son profil Instagram avec une note déchirante.

«Mon cœur est brisé, nous avions quelque chose de si spécial», a-t-il écrit. «Je suis tellement perdu pour les mots, j’ai tellement mal. Tu me manques tellement, je sais que tu te sentais en sécurité avec moi. Vous avez toujours dit que je ne pensais à rien d’autre quand je suis avec vous et que je n’étais pas autorisé à être là cette fois, j’ai continué à demander et à demander. “

«Je serai ta voix bébé, je te promets que je poserai toutes les questions que tu voulais et j’obtiendrai toutes les réponses. Rien ne te ramènera mais j’essaierai [to] vous rendre fier chaque jour », a poursuivi Burton. “Je t’aime de tout mon coeur.”

Caroline Flack publie sur Instagram

Flack avait également été éloigné des médias sociaux après avoir fait l’objet d’un examen minutieux de la part des médias. La veille de Noël, Flack a rompu son silence sur les réseaux sociaux pour informer ses fans de son processus de réflexion.

«On m’a conseillé de ne pas aller sur les réseaux sociaux… mais je voulais dire joyeux Noël à tous ceux qui ont été si gentils avec moi cette année», a-t-elle écrit. «Ce type d’examen et de spéculation est beaucoup à assumer pour une seule personne. Je suis un être humain à la fin de la journée et je ne vais pas être réduit au silence quand j’ai une histoire à raconter et une vie avec laquelle continuer. “

Elle a continué d’expliquer aux fans pourquoi elle quittait les réseaux sociaux pour le moment.

«Je prends un peu de temps pour me sentir mieux et tirer des leçons des situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Je n’ai que de l’amour à donner et mes meilleurs vœux à tous », a-t-elle conclu.

Plus tôt au mois de décembre 2019, Flack a partagé une citation sur son profil Instagram demandant aux gens d’être gentils.

“Dans un monde où vous pouvez être n’importe quoi, soyez gentil”, disait la citation.

Depuis le décès de Flack, la citation a été partagée sur les réseaux sociaux pour montrer les difficultés qu’elle a traversées.