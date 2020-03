Le petit ami de Jameela Jamil est un “ harceleur chaud ”

2020-03-18 21:30:06

Jameela Jamil pense que son petit ami James Blake l’a suivie aux États-Unis.

Le petit ami de Jameela Jamil est un “harceleur talentueux”.

L’actrice de 34 ans a admis qu’elle et son homme James Blake, avec qui elle était depuis 2015, sont devenus des “amis rapides” après qu’ils aient réussi quand ils étaient tous deux DJ radio à la BBC et il l’a ensuite suivie pour aux États-Unis en 2014.

S’adressant au magazine Playboy, elle a déclaré: “Nous nous sommes rencontrés parce que nous étions tous deux DJ radio à la BBC, et nous sommes devenus rapidement des amis.

“Je déménageais à Los Angeles, et il m’a dit qu’il déménageait également là-bas.

“C’était un putain de mensonge. Il était du genre:” Pas question. Moi aussi. ” Les paroles de sa chanson «I’m Come Too» nous expliquent explicitement que nous nous connaissons, presque comme une entrée de journal. Parce que pendant une minute, je me suis dit: «Oh, je pourrais peut-être aller à New York», et il était comme, “Oh ouais, je pourrais aussi aller à New York.”

“Il est juste un harceleur talentueux.”

La star de “Good Place” – qui a été maltraitée quand elle était plus jeune et violée quand elle avait 22 ans – a une vie sexuelle “fantastique” avec James, 31 ans, parce qu’il la fait se sentir “en sécurité”.

Elle a expliqué: «Je considère notre vie sexuelle comme quelque chose de sacré. Ce que je dirai, c’est que c’est fantastique, et il me fait me sentir en sécurité à tous points de vue en tant que personne.

“Toute ma vie, il me manquait quelqu’un qui me ferait me sentir en sécurité. Si vous êtes victime d’abus, la première chose qui peut déverrouiller votre vraie sexualité et l’humanité est juste quelqu’un qui vous fait ressentir cela.”

“C’est le moment où vous pouvez vous engager le plus avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. C’est ce qu’il fait chaque jour. Je me rends compte que chaque fois qu’il n’est pas dans la maison, il y a une partie de moi qui ne reconnaît même pas que je ne me sens pas en sécurité jusqu’à ce qu’il revienne, et c’est comme si une lumière se rallumait.

«Avant lui, j’avais toujours senti que le besoin était un fardeau. Maintenant, je suis d’accord avec le fait qu’il ait besoin de moi, et je suis d’accord avec le fait d’avoir besoin de lui. J’étais un enfant très solitaire. J’étais sourd jusqu’à mes 12 ans. J’ai vécu en silence pendant une grande partie de ma vie. Je n’avais pas d’amis quand j’étais plus jeune et je ne suis pas très proche de toute ma famille. J’étais très bon pour n’avoir besoin de personne et être autosuffisant. était presque suffisant à ce sujet – je pensais que j’étais Neo dans “The Matrix”. Je ne sais pas ce que je faisais, et ça m’a rendu malsain et bizarre. Je ne me suis jamais senti en famille jusqu’à lui, donc c’est agréable d’être responsable et responsable envers quelqu’un d’autre. J’avais l’habitude de le considérer comme un fardeau déclencheur, mais avec lui, je suis tout simplement trop heureux de le faire, et vice versa. “

Mots clés: Jameela Jamil, James Blake

Retour au flux

.