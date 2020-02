Le petit ami de Jennifer Garner est “ mal à l’aise ” avec les récents commentaires de Ben Affleck sur son ex, selon un rapport

Après des années de silence relatif sur sa vie et sa carrière, Ben Affleck a émergé en février et a donné l’une de ses interviews les plus sincères. Il a abordé un certain nombre de sujets dans une conversation avec le New York Times – de ses luttes de sobriété à la raison pour laquelle il a abandonné The Batman. Mais peut-être que la plus grosse bombe est venue quand il a appelé son divorce de Jennifer Garner le plus grand regret de sa vie.

Alors que Garner aurait eu une réaction positive à ces propos, un nouveau rapport indique qu’ils ont agité son petit ami, l’homme d’affaires John Miller.

Tout d’abord, qu’a dit Ben Affleck exactement?

S’adressant au New York Times le 18 février, Affleck a parlé du rôle de l’alcool dans sa séparation d’avec Garner, qu’il a épousé en 2005 et avec qui il partage trois enfants.

Affleck a admis qu’il avait l’habitude de boire «relativement normalement», mais a commencé à consommer plus d’alcool car lui et Garner ont eu des problèmes conjugaux.

«Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Bien sûr, ma consommation d’alcool a créé plus de problèmes conjugaux », a-t-il déclaré.

Il est arrivé à un point où la relation n’a pas pu être sauvée, et les deux ont demandé le divorce en 2015. Il a été accordé en 2018.

Même si cela fait des années depuis, Affleck a avoué qu’il se sent toujours coupable de la dissolution de son mariage. “Le plus grand regret de ma vie est ce divorce”, a-t-il déclaré.

La réaction rapportée de Jennifer Garner à ses commentaires a révélé

Garner n’a pas commenté publiquement les remarques d’Affleck. Mais une source a déclaré à HollywoodLife le 20 février qu’elle était ravie de voir Affleck travailler sur lui-même et affronter ses démons.

“Le fait qu’il admette ses difficultés et a mentionné son plus grand regret était de la perdre, même si c’est triste, c’est aussi quelque chose qu’elle apprécie vraiment d’entendre”, a déclaré l’initié en partie.

“Cela ne les amènera pas à se remettre ensemble”, a ajouté la source, “mais cela améliorera leur amitié sur laquelle ils ont essayé de travailler tout en étant co-parents. Le voir combattre ses démons qu’elle a voulu qu’il se batte depuis si longtemps montre que ses paroles ne sont pas restées inouïes. “

«Elle le respecte vraiment beaucoup plus que ce qu’elle a eu au cours des deux dernières années. Il est inspirant pour Jen de voir comment Ben change sa vie pour le mieux », a ajouté la source.

Le petit ami de Jennifer Garner serait “mal à l’aise” avec les remarques de Ben Affleck

Garner est peut-être d’accord avec les commentaires d’Affleck, mais son petit-ami ne le serait pas. Une source a déclaré à Us Weekly dans une interview publiée le 26 février que Miller, qui avait commencé à sortir avec Garner à la mi-2018, était “mal à l’aise avec les interviews de Ben”.

«John est empathique pour les luttes de Ben avec sobriété, mais il s’inquiète de la façon dont Jennifer est redevenue le centre d’intérêt. … Les projecteurs sur Jennifer sont intenses et Ben doit prendre en compte ses sentiments avant de s’exprimer ainsi publiquement », a expliqué la source.

Même si Garner a évolué et semble avoir une relation heureuse avec Miller, la source a déclaré que l’homme d’affaires était toujours “inquiet”.

“John pense que Ben se remarierait avec Jennifer si elle voulait se remettre ensemble”, a poursuivi l’initié. “John veut épouser Jennifer mais sait qu’elle n’est pas encore prête.”

Eh bien, si c’est un réconfort pour Miller, il semble qu’Affleck ne signifiait aucun mal par ses commentaires et essayait simplement de répondre à des questions que beaucoup de gens ont voulu savoir. Mais étant donné ce dernier rapport, il serait peut-être préférable de sauter de telles questions la prochaine fois. Tu sais?